Industria Reporta Caída en Uso de Capacidad Instalada

La situación de la industria argentina se agrava. De acuerdo con el último informe del INDEC, el uso de la capacidad instalada ha alcanzado su punto más bajo desde 2024, causando preocupación entre empresarios y trabajadores.

Un panorama alarmante para el sector industrial. El INDEC ha reportado que en diciembre el uso de la capacidad instalada se situó en un preocupante 53,8%, el nivel más bajo en casi un año y medio, desde los 53,2% de marzo de 2024.

Este indicador es fundamental para evaluar la salud de la producción, ya que refleja el grado de utilización de la infraestructura disponible en la industria, un termómetro crucial del estado del trabajo y la economía argentina.

Rendimiento por Sectores: Quiénes Lideran y Quiénes Quedan Atrás

Entre los distintos sectores, la refinación de petróleo se destaca como el más activo, operando con un notable 87,1%. Le siguen el papel y cartón con un uso del 65%, y la industria de alimentos y bebidas con un 58,6%. Sin embargo, la industria automotriz se sitúa en una posición comprometida, alcanzando solo un 31,2% de capacidad instalada.

Impacto en el Empleo y la Producción

La caída en el uso de la capacidad instalada no solo indica una desaceleración en la producción, sino que también representa un riesgo significativo para el empleo. A medida que las fábricas operan por debajo de su potencial, la preocupación entre los trabajadores y empresarios se intensifica, anticipando un futuro incierto para el sector.

La situación actual llama a la acción y reflexión, siendo un desafío que involucra a diversos actores dentro de la economía argentina. La existencia de cifras tan bajas requiere una evaluación crítica y medidas adecuadas para revertir la tendencia y revitalizar la industria.