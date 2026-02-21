7J: Quiroga, el candidato de la ‘Tercera Vía’ para presidir la UCR de Córdoba

La interna radical se prepara para profundizar su disputa con la postulación de Luis Quiroga como candidato a liderar el Comité Provincial. La fecha definitiva de la contienda se anunciará próximamente, y se espera que sea el 7 de junio.

El encuentro reciente en Mina Clavero reunió a un grupo de radicales de la «Tercera Vía» de la UCR cordobesa, quienes buscan desafiar el dominio actual encabezado por Rodrigo de Loredo. Con Quiroga a la cabeza, la intención es abrir un nuevo capítulo en la política interna del partido.

La Reunión Radical en Mina Clavero

En un ambiente de reflexión y debate, los asistentes, que incluyen a legisladores provinciales y referentes locales, discutieron sobre la urgencia de romper con la dinámica de bloques cerrados que ha caracterizado la vida interna del radicalismo en Córdoba.

El evento fue liderado por Quiroga y contó con la presencia de figuras destacadas como Dante Rossi, quien se postuló para la intendencia de la capital, y Sebastián Peralta. Entre otros participantes, se encontraban la secretaria de Gobierno de Mina Clavero, Candelaria Funes, y el concejal Guillermo Boris.

Análisis de la Situación Política Actual

El panel de apertura estuvo a cargo de la politóloga Romina Mazzieri y el presidente del Concejo Deliberante de Mina Clavero, Hernán Esteban. Ambos abordaron la temática de “La realidad política: claves para pensar y actuar”, brindando herramientas para comprender el actual clima político, marcado por una crisis de representación y el desgaste de las estructuras tradicionales.

Los asistentes coincidieron en que el radicalismo cordobés atraviesa un «cerrado espacio de discusión», dominado por acuerdos de cúpula que limitan la participación activa. Propusieron la necesidad de unificar al partido, argumentando que no hay líderes indiscutidos en esta nueva etapa.

Una Renovada Identidad Radical

Frente a la polarización actual, la «Tercera Vía» busca reivindicar los valores tradicionales del radicalismo, tales como la defensa de los jubilados, el apoyo a las pymes y la promoción de una educación pública de calidad. Sin embargo, también reconocen la necesidad de adaptar esos principios a la modernidad y las demandas actuales.

“La UCR no puede transformarse en un partido de rosca e internismos permanentes”, destacó un dirigente, resaltando que la desconfianza de la gente hacia el partido es un problema que debe ser abordado urgentemente.

Enfoque en el Interior Provincial

Los radicales de la «Tercera Vía» también subrayaron la importancia de fortalecer la presencia en el interior provincial, donde muchas gestiones tienen un alto nivel de aprobación. Propusieron articular más estrechamente al partido con bloques legislativos y concejales, buscando una voz unificada que represente a la UCR de forma efectiva.

La Candidatura de Luis Quiroga

Durante la reunión, surgió con fuerza la propuesta de impulsar a Luis Quiroga como el próximo presidente de la UCR provincial. Los representantes destacaron su trayectoria y capacidad para representar modernamente los ideales de la UCR, aspectos valorados ante la próxima interna del 7 de junio.

La llegada de esta “tercera vía” al escenario radical suma un nuevo matiz a la disputa interna, buscando reposicionar al partido como una alternativa viable en las contiendas electorales venideras. El objetivo es claro: incrementar la competitividad de la UCR y reafirmar su rol en la política provincial hacia 2027.