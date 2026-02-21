El BCRA adquiere u$s2.400 millones en 2026 y las reservas alcanzan un récord en cuatro años

Las recientes intervenciones del Banco Central logran un aumento significativo en las reservas, ofreciendo una calma inesperada en el mercado cambiario argentino.

En un escenario de tranquilas condiciones cambiarias, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha realizado 33 adquisiciones consecutivas de divisas, culminando con la compra de u$s167 millones este viernes. Desde inicios de 2026, la entidad ha acumulado u$s2.412 millones como parte de su estrategia económica, alcanzando así más del 24% de su meta anual en reservas.

Reservas Internacionales en su Máxima Expresión en Cuatro Años

Las reservas internacionales del BCRA han tocado un nuevo récord, situándose en u$s46.261 millones, tras un incremento de u$s1.348 millones en un solo día, el nivel más elevado desde agosto de 2021. Este aumento es resultado de las compras netas de divisas y la revalorización de activos, como el oro, junto con el ingreso de dólares del sector privado.

El Impacto de las Exportaciones Agroindustriales

El aumento en la disponibilidad de divisas se debe, principalmente, a la liquidación de exportaciones agroindustriales y a la emisión de deuda corporativa, que han aportado dólares al sistema financiero. Según estimaciones de PwC, las empresas argentinas emitieron más de u$s20.000 millones en deuda durante 2025, lo que ha sido clave para mantener la estabilidad en el mercado cambiario.

Racha de Compras e Impacto en el Dólar

Desde GMA Capital, se resalta que el BCRA ha tenido uno de los inicios de año más efectivos de la última década, gracias a su capacidad para acumular reservas sin desajustes. Esta dinámica ha cambiado el enfoque del mercado, relegando el debate sobre el dólar nominal, que ha descendido un 3% desde las elecciones de octubre, rompiendo la barrera de los $1.400.

Oferta Sostenida y Demanda Enfriada

La estabilidad cambiaria se ve favorecida por una fuerte oferta de divisas, impulsada principalmente por la liquidación de Obligaciones Negociables. En este contexto, el BCRA ha intensificado sus compras a un ritmo de u$s143 millones diarios, sumando más de u$s2.000 millones en lo que va del año.

Crecimiento del Carry Trade en un Contexto Favorable

El carry trade ha tomado protagonismo en este marco, dado que un dólar estable y altos rendimientos en pesos hacen que el retorno en moneda dura sea tentador. No obstante, la clave radica en la sostenibilidad de estas compras y la estabilidad cambiaria, aspectos que necesitan ser cuidados para no afectar la inflación ni la competitividad.

Sostenibilidad a Largo Plazo

La coordinación entre el BCRA y el Tesoro, que incluye la absorción de pesos mediante colocaciones, busca mitigar el impacto monetario de las compras de divisas, garantizando estabilidad tanto en precios como en el tipo de cambio. Sin embargo, el verdadero desafío será mantener esta estabilidad en el largo plazo, observando con atención las reservas y las tasas reales en el mercado.