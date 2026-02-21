San Martín vs Osasco: ¡Sigue en VIVO las Semifinales del Sudamericano de Clubes de Vóley 2026!

¡Golazo de Carabalí! La Asistencia de Azulgaray Marcan el Inicio del Universitario vs Sporting Cristal

En un emocionante encuentro, José Carabalí deslumbra con su gol, gracias a la brillante asistencia de Lisandro Azulgaray. Descubre cómo se desarrolló esta jugada clave en la Liga 1 2026.

Una Jugada de Maestría en el Campo

La acción se desató gracias a una habilitación precisa de Caín Fara, que facilitó la jugada magistral. Lisandro Azulgaray mostró su visión de juego al crear la oportunidad perfecta para que Carabalí, el lateral-volante ecuatoriano, desatara su potencia goleadora. La intervención de Jairo Concha fue igualmente crucial, generando el espacio necesario para culminar la jugada en el fondo de la red.

El Impacto del Gol en el Partido

Esta anotación no solo abrió el marcador, sino que también inyectó una dosis de energía a Universitario, que buscó capitalizar el momento a lo largo del encuentro. Con Carabalí en la delantera y el apoyo de un equipo cohesionado, el público se preparaba para una jornada emocionante en la Liga 1.