¡Inédito! El dólar cae a niveles de hace 6 meses y el BCRA registra compras récord

Con el inicio de la cosecha gruesa y el ingreso de divisas tras las elecciones de Javier Milei, el Gobierno argentino se beneficia de un escenario favorable en el mercado de divisas.

Este viernes, el Banco Central de Argentina realizó una compra de u$s457 millones, alcanzando así un total de u$s5.421 millones en lo que va de 2026, superando a la mitad de la meta anual. Este movimiento representa la segunda compra más alta en la administración de Milei, solo superada por el registro del 4 de abril de 2024.

A su vez, el dólar ha caído a un valor que lo coloca por debajo de los $1.400, mostrando su menor precio en seis meses, lo que genera un respiro en un contexto de incertidumbre económica.

La Importante Caída del Dólar

El dólar minorista finalizó la semana en $1.395, lo que refleja una caída del 5% en 2026. Este descenso se produce tras alcanzar los $1.515 en octubre, marcando la inestabilidad previa a las elecciones.

En comparación, el dólar minorista ahora se encuentra en niveles inferiores a los de octubre de 2025, cuando cotizaba a $1.405. La reciente caída puede atribuirse a un aumento en la oferta de dólares debido a mayores ingresos del sector exportador.

¿Es el Dólar Realmente Barato?

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha desestimado la noción de un atraso cambiario, a pesar de que el tipo de cambio mayorista está por debajo de $1.400 y la inflación sigue en torno al 3% mensual.

Analistas señalan que, considerando la inflación y otros factores, el valor real del dólar se encuentra en niveles ajustados de acuerdo a la historia reciente del país.

Expectativa de Superávit Comercial

El Gobierno prevé un superávit comercial robusto para 2026, que podría superar los u$s20.000 millones, impulsado por exportaciones cercanas a los u$s95.000 millones. Esto estaría sustentado además por el ingreso de dólares financieros por deuda de empresas.

Esta oferta de divisas es crucial para satisfacer tanto la demanda del sector público, volcada al pago de deudas, como la creciente necesidad de dólares por parte de individuos para ahorro y turismo.

Estabilidad Cambiaria en el Horizonte

El actual escenario se caracteriza por una inesperada estabilidad cambiaria, con proyecciones que sugieren un tipo de cambio relativamente estable en el corto plazo, gracias a la entrada de dólares por la cosecha y las reservas acumuladas por el Banco Central.