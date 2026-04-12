Montenegro Brilla en su Debut en Francia

En su primer desafío en el competitivo mundo del GT, Ignacio Montenegro se destacó en el Circuit Paul Ricard, llevándose el segundo lugar en la clase Silver con un BMW M4 GT3 del Team WRT.

Ignacio Montenegro, el joven talento oriundo de Rada Tilly, dejó huella en su debut en el campeonato GT. En un circuito histórico como Paul Ricard, mostró su valía al finalizar en una destacada segunda posición, compitiendo en un entorno donde la experiencia juega un papel fundamental.

Un debut lleno de adrenalina

Acompañado por los pilotos Amaury Cordeel y Mattis Lismont, Montenegro no solo se mantuvo a la altura de la competencia, sino que se convirtió en un protagonista notable de la carrera. Desde el primer giro, demostró su ambición, liderando su categoría y manteniendo un ritmo competitivo que lo posicionó entre los grandes del automovilismo internacional.

Condiciones desafiantes

La carrera no estuvo exenta de complicaciones, sobre todo porque era su primera experiencia con autos GT3, en un circuito con características técnicas exigentes. Para colmo, la conducción nocturna agregó un nivel extra de dificultad. Sin embargo, Montenegro mostró un control admirable y una confianza que lo marcaron como un competidor formidable.

Un giro inesperado

Cuando la victoria parecía más que posible, la aparición del coche de seguridad alteró el desenlace de la competencia. Aunque acabó en el segundo puesto, este resultado resalta su potencial en circunstancias difíciles, consolidando su imagen como un piloto a seguir.

Un futuro prometedor

Lo que más destaca es el enorme crédito que su actuación le otorga para seguir brillando en importantes escenarios. Con su capacidad de adaptación y un rendimiento alineado con los mejores, Montenegro abre la puerta a futuros logros en su carrera.

Reconocimiento internacional

No es sorpresa que Montenegro ya haya mostrado su talento en competiciones internacionales previas, y ahora, esta actuación lo posiciona como uno de los serios candidatos al título en su equipo. Argentina, especialmente Comodoro y Rada Tilly, tienen motivos para sentirse orgullosos de contar con un piloto de su calibre, en quien se cimentan grandes esperanzas en el ámbito automovilístico mundial.