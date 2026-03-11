Inflación Laboral: 2,7% en Febrero 2026

La inflación que afecta a los trabajadores argentinos experimentó un leve aumento en febrero de 2026, alcanzando el 2,7%. Este incremento no varió respecto al mes anterior y genera preocupaciones sobre cómo impacta a diferentes sectores de la población.

Según el Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) y el Centro de la Concertación y el Desarrollo (CCD), la inflación para este grupo se ha mantenido estable en comparación con enero de 2026.

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires también se fijó en un 2,6% durante el mismo período.

Durante los primeros dos meses del año, se acumuló un aumento del 5,5%, y el análisis interanual marcó un 31,1%. El informe advierte que desde octubre del año pasado, se ha observado una leve aceleración en la inflación interanual.

Principales Aumentos de Precios en Febrero

Los datos del estudio indican que las categorías con mayores incrementos han sido:

Vivienda : +7,1%, impulsada principalmente por el aumento de precios en electricidad y gas.

: +7,1%, impulsada principalmente por el aumento de precios en electricidad y gas. Alimentos y bebidas no alcohólicas : +3,8%, con subidas significativas en carnes, que superaron el 7%.

: +3,8%, con subidas significativas en carnes, que superaron el 7%. Bienes y servicios varios : +3,1%, afectado por incrementos en seguros y servicios financieros.

: +3,1%, afectado por incrementos en seguros y servicios financieros. Salud: +3%, motivado por aumentos en prepagas y consultas médicas.

En contraste, Recreación y cultura fue la única categoría que experimentó una caída, del 2,3%, provocada por factores estacionales en viajes y paquetes turísticos.

Impacto de la Inflación según el Perfil Familiar

El análisis del IET reveló que los hogares con jefes desocupados y jubilados enfrentaron las tasas de inflación más altas, alcanzando el:

3,24% para los hogares con jefes desocupados,

para los hogares con jefes desocupados, 3,08% para jubilados,

para jubilados, 3% para asalariados no registrados.

En comparación, los hogares con jefes asalariados registrados y inquilinos tuvieron tasas de inflación más bajas, de 2,46% y 2,56%, respectivamente.

El informe destacó que la subida de precios de alimentos y servicios públicos tiene un impacto desproporcionado en los hogares de menores ingresos, especialmente en aquellos que dependen de trabajos no registrados.

Perspectivas y Comentarios de Expertos

Expertos del área han expresado serias preocupaciones sobre la situación. Nicolás Trotta, diputado nacional y director del CCD, señaló que la inflación se mantiene por encima del 2,5% mensual, mientras que los salarios no logran superar estos índices, debilitando el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Trotta advirtió que la inestabilidad internacional, en especial la guerra en Medio Oriente, podría contribuir a una nueva aceleración en la inflación, afectando los precios de la energía y otros bienes esenciales.

Fabián Amico, coordinador del IET, añadió que el crecimiento de la inflación está superando los aumentos en salarios, alertando sobre un posible impacto negativo en la economía local debido a las fluctuaciones internacionales de los precios.