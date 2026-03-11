Internas: Un Eco de la Vieja Política

En una sorpresiva aparición antes de lo previsto, la vicepresidenta Victoria Villarruel asistió a la emblemática feria agroindustrial Expoagro, que se lleva a cabo en San Nicolás hasta el viernes.

Con fuertes medidas de seguridad a su alrededor, Villarruel evadió temas delicados de la actualidad política, como el viaje del presidente a Estados Unidos y sus recientes críticas a empresarios. A pesar de la corta distancia, optó por ignorar su rivalidad interna con líderes como Patricia Bullrich y Karina Milei. En su discurso, expresó: «Las internas son de la vieja política», refiriéndose a las divergencias que enfrenta dentro del oficialismo.

Mensaje sobre la Economía: Apoyo a Todos los Sectores

Durante el evento, Villarruel respondió a las inquietudes sobre el clima en Expoagro, donde los productores muestran optimismo, a pesar de que la industria se siente más afectada. “Hay que apoyar a todos los sectores que generen empleo. A todos”, subrayó, dando a entender que su apoyo se extiende a la industria en medio de tensiones políticas.

Un Recorrido por la Feria Agroindustrial

La vicepresidenta comenzó su visita en el VIP institucional, donde se reunió con personalidades clave de medios como Clarín y La Nación. Posteriormente, se adentró en los diversos stands, mezclándose con el público, tomándose selfies y ofreciendo saludos, siempre resguardada por un robusto equipo de seguridad.

Interacción con Productores e Industriales

Mientras recorrería la feria, alternó entre un sombrero de campo y una gorra, escuchando atentamente las inquietudes de los expositores. Durante su caminata, recibió obsequios, incluyendo choclos, que sostuvo en la mano mientras se fotografiaba ante distintos cultivos.

Redes Sociales: Críticas y Humor a la Política Actual

En una muestra de su estilo provocador, Villarruel utilizó su cuenta de Instagram para comentar sobre la política actual. Compartió un video donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intenta justificar el viaje de su esposa en el avión presidencial, acompañando la publicación con la frase: «El ajuste lo paga la política, jaja».