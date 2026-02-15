Inflación mensual del 0,6%: clave para lograr el Presupuesto 2026

La inflación en Argentina sigue en aumento, generando incertidumbre en las proyecciones del gobierno. A medida que se acercan los meses críticos, las cifras sugieren un escenario complicado para las metas económicas establecidas.

Conforme a las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el panorama inflacionario no mejora. Aunque se espera una desaceleración, los datos de enero han superado las proyecciones iniciales, colocando al presidente Javier Milei en una situación comprometida ante el cumplimiento de su primer presupuesto.

Proyecciones Ajustadas

Analistas financieros, como Christian Buteler, advierten que, basándose en el presupuesto 2026, se establece una inflación del 10% para todo el año. Sin embargo, con un enero mensual que alcanzó el 2,9%, se requiere un promedio de solo 0,61% mensual en los siguientes 11 meses para no sobrepasar esa meta.

Datos Alarmantes

El índice de precio al consumidor (IPC) de enero no solo fue el más alto desde marzo de 2025, sino que también indica que la inflación no ha reducido su ritmo desde hace ocho meses. Esto plantea serios obstáculos a los planes del gobierno de estabilizar los precios por debajo del 1% a mitad de año, una promesa aún no cumplida.

Expectativa de Incremento Continuo

Según los análisis semanales de la consultora Suramericana Visión, se anticipa que la inflación mensual se mantenga por encima del 2% en los próximos meses. Este escenario desafía las proyecciones fiscales iniciales y plantea la necesidad de ajustes en las expectativas del mercado.

Aumentos Previstos en el IPC

Las previsiones ajustadas para el IPC son menos optimistas, con estimaciones para los próximos meses que sugieren: febrero (2,1%), marzo (2,2%), abril (1,9%) y mayo (1,7%). Esto reafirma la necesidad de un enfoque más efectivo para enfrentar la situación inflacionaria.

Desfase de Expectativas

Un significativo riesgo para el gobierno se presenta en la discrepancia entre los datos del IPC publicados por el Indec y las proyecciones del REM. Con una diferencia de 0,5% en enero, queda claro que las expectativas del mercado sobre la inflación están rezagadas, lo que podría generar tensiones futuras.

Impacto en el Presupuesto 2026

Si la inflación continúa en esta tendencia, para mayo se podría acumular un 11,2%, superando la meta del 10% estipulada en el presupuesto. Este escenario pone en jaque la trayectoria económica del gobierno, que ya había visto cómo su proyección de inflación de 24,5% para 2025 se elevó a un 31,5% real.