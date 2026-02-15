Semana Crucial: El Gobierno enfoca sus esfuerzos en la reforma laboral en Diputados

La Fiesta de Javier Milei: 48 Horas de Celebración y Desafíos en el Horizonte

El presidente argentino vivió un momento de triunfo con la media sanción de la reforma laboral en el Senado. Sin embargo, algunos signos de alerta podrían complicar su camino.

En la madrugada del jueves, exactamente a la 1:22, el teléfono de Javier Milei empezó a sonar sin cesar. Solo en la Residencia de Olivos, el presidente recibió mensajes de ministros y legisladores cercanos, quienes celebraban la media sanción de la reforma laboral en el Senado. Pero antes de responder a la avalancha de mensajes, Milei se sumergió en su red social favorita, donde siente que ha forjado su propio camino hacia el liderazgo. “Histórico. VLLC”, tuiteó entusiasmado.

Una vez que la noticia comenzó a circular entre sus seguidores libertarios, Milei se reunió con sus colaboradores, felicitándolos por el logro y expresando su orgullo. Uno de ellos le sugirió: “Ya está, anda a dormir, descansa”. Sin embargo, el presidente ignoró el consejo; el impulso y la emoción del momento superaban cualquier necesidad de descanso.

Una Propuesta que Genera Expectativa La reforma laboral, que ahora necesita la aprobación final, se plantea como un cambio significativo en el sistema laboral argentino. Con el objetivo de flexibilizar las normas laborales y generar empleo, ha suscitado reacciones encontradas tanto en la oposición como en diversos sectores sociales. Mientras algunos celebran la propuesta, otros advierten sobre posibles riesgos para los derechos de los trabajadores.

Luces de Alarma en el Camino A pesar de la celebración, el camino de Milei no está exento de retos. Los sectores críticos han comenzado a organizarse para responder a la reforma, lo que podría generar tensiones en las calles. Además, la implementación de cambios profundos sin consenso podría resultar en un desgaste político que el presidente no puede permitirse en esta fase inicial de su mandato.