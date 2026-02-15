Bitcoin sigue patrones históricos: se anticipa una nueva caída de precio

Las preocupaciones sobre una caída significativa en el valor de Bitcoin resurgen, con proyecciones que sugieren que podría alcanzar niveles mucho más bajos en los próximos días.

Los análisis actuales indican que Bitcoin enfrenta un nuevo reto en su precio. Los expertos están analizando si la reciente volatilidad de la criptomoneda marca el inicio de un ajuste considerable en el ciclo actual.

Patrones Históricos Sugerentes

Un informe del analista Chiefy señala que el comportamiento actual de Bitcoin refleja patrones macroeconómicos observados en ciclos previos. De acuerdo con su análisis, si se mantiene la simetría histórica, Bitcoin podría descender a un rango entre los u$s30.000 y los u$s35.000 en pocos días, presagiando un ajuste profundo.

Comparativa con Cíclos Anteriores

Chiefy destaca tres momentos críticos en la historia de Bitcoin: el pico de u$s21.000 en 2017, el u$s69.000 en 2021, y el reciente máximo de más de u$s126.000. En cada uno de estos casos, el valor sufrió caídas extremas que superaron el 70%, formando así futuros niveles de soporte.

El primer gran descenso se observó tras la ruptura de los u$s21.000 en 2017, donde la criptomoneda cayó aproximadamente un 84% durante el posterior mercado bajista. Del mismo modo, tras alcanzar los u$s69.000 en 2021, sufrió otro retroceso cercano al 77%, cumpliendo patrones de contracción que definieron el cierre del ciclo alcista anterior.

Chiefy sostiene que la alineación entre estos ciclos es notable, aumentando la probabilidad de que el mercado esté próximo a una fase de capitulación.

Indicadores que Generan Precaución

Diversas métricas en el mercado reflejan un panorama cauteloso. La demanda aún no muestra la fortaleza necesaria para contrarrestar la presión vendedora.

Datos de Glassnode revelan que el promedio móvil simple de 30 días de los flujos netos hacia criptomonedas se mantuvo negativo durante la mayor parte de los últimos 90 días. Esto sugiere que el interés de compra institucional no ha sido suficiente para equilibrar las ventas.

Además, el análisis de CryptoQuant indica que las transferencias mensuales de grandes tenedores aumentaron mientras el precio descendía, incrementando de aproximadamente 1.000 BTC a finales de enero a casi 3.000 en febrero, con un pico próximo a 12.000 BTC el 6 de febrero.

En el momento de redacción, Bitcoin cotiza cerca de los u$s69.800 y ha registrado una caída aproximada del 1,7% en las últimas 24 horas.