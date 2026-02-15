Este domingo, el esquiador noruego Johannes Hosflot Klaebo hizo historia al conseguir su noveno oro olímpico, convirtiéndose en el deportista más laureado en la historia del olimpismo invernal durante los Juegos de Milán-Cortina d’Ampezzo.

Una Nueva Cima para Klaebo

Klaebo, nacido en Oslo hace 29 años, brilló nuevamente en el relevo 4 x 7,5 kilómetros, donde junto a sus compatriotas Emil Iversen, Martin Loewstroem Nyenget y Einar Hedegart, mantuvo la delantera para asegurar la victoria.

Cuarta Medalla de Oro en Italia

Este es el cuarto oro que obtiene en la presente edición olímpica, habiendo triunfado previamente en el skiatlón, el sprint y los 10 kilómetros. Con esta nueva victoria, elevó su total a nueve medallas doradas, superando a la legendaria Marit Björgen, quien había establecido la marca anterior con ocho oros.

Un Relevo de Élite

Noruega lideró la prueba de relevos, dejando a Francia y a Italia en segundo y tercer lugar, respectivamente. Los atletas que representaron a Francia fueron Theo Schely, Hugo Lapalus, Mathis Desloges y Victor Lovera, mientras que Italia contó con Davide Graz, Elia Barp, Martino Carolo y Federico Pellegrino, todos ellos formando parte de un evento histórico en Tesero.

El Mejor de Todos los Tiempos

Jaume Pueyo, un destacado fondista español y olímpico, afirmó que Klaebo ya se consolidó como el mejor esquiador de todos los tiempos. La proeza del noruego aún puede alcanzar dimensiones históricas, ya que tiene dos competiciones más programadas en estos Juegos: el sprint por equipos y los 50 kilómetros con salida masiva.

Desafiando Nuevos Récords

Además de romper el récord absoluto de medallas de oro, Klaebo también ha superado con su victoria a otros grandes como Bjorn Daehlie y Ole Einar Bjoerndalen. Con cada carrera, Klaebo se acerca a establecer un nuevo estándar en el mundo del esquí nórdico y fortalecer su legado.

Una Historia en Construcción

Con 29 años y dos pruebas aún por disputar, Klaebo podría igualar o incluso superar otros récords, como el de Eric Heiden, quien ganó cinco oros en una sola edición. Klaebo ya comparte mesa con mitos del deporte olímpico, como Paavo Nurmi y Carl Lewis, dejando una marca indeleble en la historia del deporte.

La Alegría de la Familia

El éxito de Klaebo también es una victoria personal para su abuelo, Kare Hosflot, quien continúa siendo su entrenador a sus 83 años. Esta relación refuerza el legado familiar y el compromiso hacia la excelencia en el deporte.

Mirando hacia el Futuro

A pesar de su éxito fulgurante, Klaebo enfrenta la sombra de la plusmarca de Michael Phelps, con 23 oros en su carrera. Sin embargo, el mundo del deporte sigue expectante; con cada competencia, el noruego demuestra que está lejos de terminar de escribir su épica historia.