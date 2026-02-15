Doce palestinos muertos y numerosos heridos tras bombardeos israelíes en Gaza

En medio de crecientes tensiones, la situación en Gaza se intensifica nuevamente tras una serie de bombardeos israelíes que resultaron en la muerte de al menos 12 palestinos. Las autoridades israelíes justificaron las acciones alegando violaciones del alto el fuego por parte de Hamas.

El domingo, la agencia de defensa civil de Gaza reportó que cinco personas fueron asesinadas y varias más resultaron heridas cuando un ataque aéreo impactó en un refugio temporal en la ciudad norteña de Jabalia. En otro ataque a primera hora de la mañana en Khan Younis, cinco personas más perdieron la vida, mientras que en Gaza City y Beit Lahia se registraron más muertes debido a bombardeos y disparos de las fuerzas israelíes.

Acusaciones de «Masacre» por Parte de Hamas

Hazem Qassem, portavoz de Hamas, acusó a Israel de llevar a cabo una nueva «masacre» contra los palestinos desplazados y calificó las acciones como una grave violación del alto el fuego, justo antes de una reunión crucial en torno a la paz que involucra a Estados Unidos.

Tensión Pese a la Tregua

A pesar de un acuerdo de tregua mediado por Estados Unidos que entró en su segunda fase el mes pasado, la violencia persiste en la franja. Ambas partes se acusan mutuamente de romper el acuerdo. Los hospitales Al-Shifa y Nasser han informado sobre la llegada de al menos siete cuerpos de las más recientes víctimas.

Opiniones de las Víctimas

Osama Abu Askar, quien perdió a su sobrino en el ataque de Jabalia, compartió su indignación: “Israel no entiende lo que son las treguas”, y subrayó que los fallecidos fueron atacados mientras dormían. “Hemos vivido bajo un alto el fuego por meses, y aún así nos han atacado”, agregó.

Ritos Funerarios en Nasser Hospital

Docenas de familiares y amigos se congregaron en el hospital Nasser para rendir homenaje a los caídos, preparando los cuerpos envueltos en sábanas blancas para el funeral, en un ambiente de dolor y oración.

Las Justificaciones de Israel

Un oficial militar israelí indicó que los ataques fueron una respuesta a las violaciones de Hamas al acuerdo de alto el fuego. A pesar de que las tropas israelíes se habían retirado a posiciones detrás de una denominada “línea amarilla”, Israel continúa controlando gran parte del territorio palestino. Las alegaciones de violaciones por parte de Hamas fueron detalladas, destacándose la presencia de armados en la zona restringida.

Consecuencias de la Violencia

Desde el inicio de la tregua, al menos 601 palestinos han sido asesinados, mientras que el ejército israelí reporta la muerte de al menos cuatro de sus soldados en el mismo período. La situación sigue siendo crítica y en constante evolución en la región.