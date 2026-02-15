Impacto del Mileicidio: 22,000 empresas cerradas y 290,000 empleos perdidos en dos años

A medida que se avanza en el gobierno de Javier Milei, el panorama económico de Argentina muestra señales alarmantes, con un notable decremento en el número de empresas y empleos.

Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en noviembre de 2025, el país vio la salida de 22 mil empleadores, especialmente en el sector de la construcción. Este fenómeno refleja un ajuste drástico en la economía local.

Cierre de Empresas: Un Duro Golpe al Empleo

Durante noviembre de 2025, se registraron 892 cierres de empresas, lo que se agrava al observar que, en el transcurso de 2025, un total de 9.722 empleadores se vieron obligados a cerrar sus puertas. Esta situación dejó un saldo negativo que afectó gravemente a la economía nacional.

Impacto en el Mercado Laboral

Los datos de la SRT indican que en noviembre de 2023 había 512.357 empresas y 9.857.173 empleados en Argentina. Sin embargo, en noviembre de 2025, estas cifras disminuyeron a 490.419 empresas y 9.566.571 trabajadores. En total, durante este periodo, la economía perdió 21.938 empresas y 290.602 empleos.

La Realidad del Nuevo Mercado

A medida que se acerca el final de 2023, las cifras muestran una tendencia preocupante: al terminar el año, la cantidad de empleadores era de 512.357, pero las políticas de Milei provocaron una nueva caída. Para diciembre de 2024, el número había bajado a 499.682.

Causas del Aumento en Cierres

El Informe de Trabajo subraya que un porcentaje significativo de las empresas nuevas fracasan en poco tiempo. Entre el tercer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, el 34% de los cierres afectó a compañías de menos de tres años.

Percepción Social: Una Crisis que se Siente

Una reciente encuesta presentada por Pablo Caruso en su programa «QR!» reveló datos preocupantes sobre la percepción del público hacia la gestión actual. La pregunta sobre si la situación económica familiar había mejorado o empeorado arrojó un 70,7% de opiniones negativas, frente a solo 30% que la consideraron estable o mejorada.

Aumento de la Dependencia Financiera

Además, un 57% de los encuestados indicó haber tenido que pedir dinero prestado para cubrir gastos del hogar, reflejando un preocupante cambio en las dinámicas económicas familiares.

La Fragilidad del Estado Actual

Al cuestionar el impacto de las políticas gubernamentales en la vida cotidiana, el 55,6% de las respuestas fueron negativas, mientras que solo el 36,2% percibió algún efecto positivo. Este descontento generalizado subraya los desafíos que enfrenta la administración de Milei en su intento por revitalizar la economía argentina.