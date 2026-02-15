Un cantante de folklore se opone a la participación de Victoria Villarruel en un festival de La Rioja

En medio de un ambiente festivo, la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel desató críticas en La Rioja, cuando el cantautor Ramiro González decidió alzar su voz en el escenario durante la Fiesta Nacional de la Chaya.

Un Cantante de Folklore en el Centro de la Controversia

La celebración en La Rioja combinó tradiciones indígenas y campesinas, pero se tornó un espacio para la protesta política. Ramiro González, conocido por su postura crítica, utilizó su presentación para emitir un mensaje político, refiriéndose a Villarruel como “negacionista” en un contexto que evoca el recuerdo de las desapariciones forzadas en Argentina.

La Fiesta Nacional de la Chaya y Su Significado

La Fiesta de la Chaya es un evento que celebra la Pachamama, lleno de elementos típicos como harina y albahaca, y que convoca a una gran cantidad de asistentes que disfrutan de la música y el folclore nacional.

Críticas al Gobierno y la Historia No Contada

Tras la media sanción de la reforma laboral, Villarruel fue recibida en La Rioja mientras González recordaba a Enrique Angelelli, un obispo cuya muerte está rodeada de controversia. Este homenaje puso en evidencia la conexión entre la historia argentina y la política actual.

El Mensaje de Ramiro González

En su actuación, el artista se dirigió al público: «Vamos a hacer ahora un triunfo. Y se lo quiero dedicar a la memoria de todos nuestros desaparecidos», refiriéndose al legado de Angelelli y a la situación actual de la provincia. Su discurso generó un eco profundo entre los asistentes, quienes comparten un pasado marcado por la dictadura militar y sus secuelas.

Reacciones del Público y el Clima en los Festivales

Estos festivales han servido como plataformas de oposición, donde las manifestaciones políticas han estado a la orden del día. En Cosquín, por ejemplo, la artista Luciana Jury recibió abucheos por sus críticas directas a Javier Milei, un reflejo de la polarización que vive el país.

El Eco de las Críticas en Escenarios Públicos

La presentadora Sonia Fernández, por su parte, también se enfrentó a la controversia, leyendo un insulto dirigido a Milei durante la Fiesta Nacional del Mate, lo que evidencia que el descontento con la gestión actual encuentra resonancia en el arte y la cultura popular.

¿Qué Nos Dicen Estos Eventos sobre la Actualidad Política?

Las recientes intervenciones en los festivales reflejan un descontento creciente en torno al gobierno actual, evidenciando que las tradiciones culturales no solo celebra la identidad nacional, sino que también se convierten en un espacio de resistencia y crítica política.