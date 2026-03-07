Informe de la UBA: Industria se desploma un 8,3% y alcanza un 40% de capacidad ociosa

Un nuevo informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA revela la grave situación del sector industrial argentino, con caídas preocupantes y un impacto directo en el empleo. Descubre los detalles de este estudio que marca un antes y un después en la economía nacional.

Deterioro Industrial en Números

El estudio realizado por el Área de Estudios Sobre la Industria Argentina y Latinoamericana (AESIAL) y el Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) refleja una caída del 8,3% en la actividad industrial en los últimos dos años, junto con una capacidad ociosa que alcanzó el 40%.

Impacto en el Empleo

Desde noviembre de 2023, el empleo en el sector ha disminuido dramáticamente, con 100,000 puestos de trabajo perdidos, lo cual representa una baja de aproximadamente 160 empleos por día.

El Peso de la Industria en la Economía

La participación de la industria en el Producto Bruto Interno (PBI) ha visto una disminución notable, pasando del 16.5% en 2023 al 13.7% en 2025, una cifra que remonta a pre-Segunda Guerra Mundial.

Sectorial: Caídas Alarmantes

Entre 2023 y 2025, 22 de los 24 sectores industriales registraron caídas en su valor agregado. Las áreas más perjudicadas incluyen la metalurgia, el calzado y la construcción, con descensos que varían entre el 20% y el 25%.

Capacidad Ociosa y Crecimiento Limitado

La investigación destaca que el uso de la capacidad instalada en las plantas industriales se mantuvo por debajo del 60% en 2024 y 2025, reflejando que casi la mitad de la capacidad productiva permanece sin utilizar.

Retos Macroeconómicos

En términos generales, la economía argentina creció apenas un 1.3% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025, mientras que el sector industrial se contrajo en un 8.3%. Sectores como comercio y construcción también sufrieron pérdidas significativas.

Exportaciones y Producción Local

Las exportaciones manufacturas de mayor valor agregado representan actualmente solo el 28% del total, descendiendo desde un 35% en 2011. Por otro lado, la producción de bienes de capital cayó cerca del 25%, mientras las importaciones crecieron un 77%.

Desfinanciamiento y Recortes Presupuestarios

El informe también menciona un recorte del 40% en recursos destinados a la industria en el Presupuesto 2026, priorizando incentivos para grandes inversiones en sectores como energía y minería.

Un Retroceso Alarmante

El PBI industrial per cápita actual es comparable al de 1985, lo que indica un retroceso de aproximadamente 40 años en la evolución del sector. Además, la importación de maquinaria agrícola usada se ha multiplicado por ocho desde la implementación del Decreto 273/2025, complicando aún más el panorama.