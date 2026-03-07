Euronews Reportero se Refugia en Aeropuerto de Dubái Durante Ataque Aéreo Iraní

Un ataque con drone en las cercanías del Aeropuerto Internacional de Dubái desató el pánico entre los pasajeros el pasado sábado, obligando a una evacuación inmediata.

La Experiencia de una Pasajera

La periodista Lilly Douse se encontraba en la terminal, lista para abordar un vuelo a Ciudad del Cabo, cuando de repente, todos los pasajeros fueron evacuados de manera urgente. Los empleados del aeropuerto guiaron a la multitud hacia un lugar seguro, generando un ambiente de confusión y preocupación.

El Momento del Ataque

Mientras Douse intentaba encontrar refugio, se escuchó una explosión que resonó por todo el aeropuerto, seguidas de columnas de humo negro elevándose sobre el cielo. “La atmósfera era caótica, aunque al principio no entendíamos bien lo que estaba sucediendo”, relató Douse, que grabó cada instante de su experiencia en un ambiente inusitado.

Reacción de las Autoridades

Como medida de seguridad, el Dubai Media Office comunicó la suspensión temporal de las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB), con el objetivo de proteger a pasajeros, personal y tripulación. Los vuelos civiles fueron desviados a otros aeropuertos y el espacio aéreo se cerró inmediatamente.

Cohesión y Calma en la Crisis

En medio del caos, el personal del aeropuerto trabajó arduamente para mantener la calma entre los viajeros. Douse mencionó que todos estaban intentando tranquilizarse, destacando la dedicación del equipo de Dubái para ofrecer seguridad y asistencia durante esos momentos críticos.

Un Regreso a la Normalidad

Tras aproximadamente una hora en un refugio subterráneo que se habilitó para la emergencia, los pasajeros fueron autorizados a regresar a la zona de embarque. “Después de días de espera por la situación en la región, todos querían viajar lo antes posible”, afirmó Douse.

Un Nuevo Intento de Vuelo

Una vez más en la terminal, Douse volvió a abordar su avión. “Ojalá este sea el vuelo correcto”, expresó con un tono esperanzador, justo antes de que su aeronave despegara con éxito poco después del incidente.