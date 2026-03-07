Trump Presenta el Escudo de las Américas: Una Alianza Integral contra el Narcoterrorismo y China

El presidente argentino, Javier Milei, llegó a Miami para ser parte de una cumbre que tiene como objetivo unir fuerzas contra amenazas regionales.

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos)

Fortaleciendo la cooperación regional, Donald Trump anunció hoy la creación del Escudo de las Américas, una alianza geopolítica que integrará a Javier Milei y otros diez mandatarios de la región. El enfoque principal gira en torno a la lucha contra el narcoterrorismo y la influencia comercial de China.

Un encuentro resguardado en Trump Doral

La reunión inaugural se lleva a cabo en el hotel Trump Doral, convertido en una verdadera fortaleza por las rigurosas medidas de seguridad. Se espera que Trump comparta con sus socios la estrategia que Estados Unidos e Israel están diseñando para erradicar las conexiones entre los carteles de la droga y el régimen chiíta de Irán.

Javier Milei es recibido en la cumbre por Monica Crowley, jefa de Protocolo de la Casa Blanca.

Líderes fundadores del Escudo de las Américas

Aparte de Milei, otros mandatarios que forman parte de esta iniciativa son: Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Tito Asfura (Honduras), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), José Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (Trinidad y Tobago).

Acompañantes y objetivos claros

Milei está acompañado por su secretaria general, Karina Milei, su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. Durante esta cumbre, se discutirá la importancia de abordar el tema del régimen de Irán, un asunto que no es ajeno a América Latina.

Seguridad y terrorismo

Irán tiene lazos estratégicos con naciones como Cuba y Nicaragua, y su influencia en la región ha sido notable durante el gobierno de Nicolás Maduro. El país también se ha relacionado con Honduras a través de actividades de proxy, que han disminuido desde la llegada de Asfura al poder.

Un llamado a la acción conjunta

Con ataques terroristas ejecutados por Hezbollah en Buenos Aires en 1992 y 1994, la conexión entre el terrorismo y las actividades económicas en la región es clara. Trump propondrá a los mandatarios establecer un marco de cooperación para desmantelar la estructura terrorista que Irán ha establecido en América Latina.

“La nueva cumbre busca promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”, declaró Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca. También destacó que el presidente estadounidense hablará de la colaboración necesaria para combatir el narcoterrorismo y la migración ilegal.

Donald Trump al anunciar su estrategia contra Irán en Miami.

El inicio de la cumbre

El cónclave comenzará a las 8:30 AM (hora del este) con un saludo protocolar entre los líderes y Trump. Este será un momento crucial para que el presidente estadounidense explique su enfoque hacia el régimen chiíta de Irán.

Asistirán figuras clave como Marco Rubio y Scott Bessent, entre otros, para dialogar sobre la crisis en Medio Oriente y su impacto en la región. La cumbre concluirá antes del mediodía, seguido de reuniones bilaterales con los líderes latinoamericanos.

Desafíos regionales y globales

Además de la colaboración para frenar a Irán, Trump planteará la necesidad de enfrentar la creciente influencia de China en América Latina. Se discutirá cómo Beijing busca transformar a la región en un eslabón dentro de su cadena de suministro global, sin desestimar el grave desafío que representa el régimen iraní.

El futuro de América Latina y su seguridad se definirán en este encuentro histórico, donde se esperan decisiones que marcarán un nuevo rumbo en el combate al narcoterrorismo y la defensa de la soberanía de los países de la región.