Netflix compra startup que integra IA en producciones cinematográficas

Título: Netflix Revoluciona la Postproducción: Adquiere Startup de IA de Ben Affleck

Bajada: La famosa plataforma de streaming ha hecho un gran movimiento al comprar InterPositive, una innovadora startup liderada por el talentoso Ben Affleck, que promete transformar los procesos de postproducción en la industria audiovisual.

El 5 de marzo de 2026, Netflix anunció oficialmente la adquisición de InterPositive, una prometedora startup de inteligencia artificial fundada en 2022 por el aclamado actor y director Ben Affleck.

Este acuerdo incluye al completo equipo de InterPositive, conformado por 16 profesionales, y garantiza que Affleck continúe colaborando con Netflix en calidad de asesor sénior.

Aunque no se han revelado detalles financieros, esta compra marca un hito significativo en la implementación de inteligencia artificial en el sector audiovisual, subrayando la creciente importancia de estas herramientas en la producción creativa.

InterPositive: Innovación para el Cine

InterPositive se creó con el objetivo de proporcionar soluciones de inteligencia artificial específicamente pensadas para cineastas, optimizando las tareas de postproducción mediante el uso de material filmado real.

El sistema ofrece varias funcionalidades destinadas a agilizar la etapa de postproducción, incluyendo:

Ajustes de color para mantener la coherencia estética entre tomas, modificaciones de iluminación en imágenes ya grabadas, reemplazo de fondos sin necesidad de regrabaciones, corrección de inconsistencias en la continuidad y la integración de efectos visuales utilizando el material original.

A diferencia de otras soluciones de IA generativa, la tecnología de InterPositive ha sido diseñada para respetar las normas del lenguaje cinematográfico y mantener la visión artística de los proyectos.

El Rol de Ben Affleck en la Innovación

Ben Affleck, con su vasta experiencia en dirección, producción y guionismo, identificó recurrentes problemas en la postproducción, como largos plazos de edición y costos elevadísimos.

InterPositive pretende abordar estas dificultades a través de herramientas que automatizan tareas técnicas, sin interferir con las decisiones creativas de los cineastas.

La IA en el Centro del Debate del Entretenimiento

La compra de InterPositive llega en un momento crítico para la industria del entretenimiento, donde los sindicatos están discutiendo los efectos que la inteligencia artificial puede tener sobre los empleos creativos.

Recientemente, el sindicato SAG-AFTRA ha liderado negociaciones para establecer medidas que protejan a los profesionales ante el uso de IA que pueda sustituir actuaciones humanas.

Esta adquisición posiciona a Netflix en una narrativa distinta: la de utilizar la automatización para liberar recursos y tiempo que puedan ser dirigidos hacia decisiones artísticas.

Lecciones para Startups de IA

El caso de InterPositive demuestra que abordar un problema tangible de una industria puede resultar más valioso que desarrollar tecnología general sin un propósito concreto.

La empresa se centró en optimizar procesos específicos, alineando la tecnología con las necesidades reales del sector. La asociación con Affleck, un activo estratégico, ha permitido el diseño de herramientas a la medida de la industria cinematográfica.

Impacto en la Producción de Netflix

La incorporación de la tecnología de InterPositive podría transformar varios procesos técnicos dentro de Netflix, facilitando la producción de contenidos en diversos países y en múltiples idiomas.

Además, la reducción de horas de trabajo técnico puede traducirse en menores costos operativos, beneficiando a una industria donde cada ajuste visual requiere recursos especializados.

Por último, el uso de modelos de IA entrenados con contenido original de cada producción ofrece a Netflix una ventaja competitiva difícil de igualar por aquellas empresas que carecen de una biblioteca de contenidos similar.