Informe revela que Internet puede causar ‘podredumbre cerebral’

Un reciente estudio alerta sobre las consecuencias del uso excesivo de contenido breve en Internet, describiendo un fenómeno llamado «podredumbre cerebral». Descubre cómo afecta nuestra atención y memoria.

El creciente consumo digital ha encendido las alarmas en la comunidad científica. Un informe reciente revela un fenómeno conocido como “podredumbre cerebral”, relacionado con la exposición excesiva a contenidos breves y de rápida rotación en línea. Según el diario El País, la investigación, realizada por un equipo interdisciplinario de neurocientíficos y psicólogos de universidades de Europa y Estados Unidos, profundiza en cómo las dinámicas de las plataformas digitales alteran procesos vitales como la atención sostenida, la memoria de trabajo y la capacidad de análisis profundo.

Metodología del estudio

Desarrollado a lo largo de dos años, el estudio combinó pruebas en laboratorio con el análisis de hábitos digitales en entornos reales. Con más de 1.200 participantes, estos fueron agrupados según su nivel de uso de redes sociales y plataformas de video corto. A través de resonancias magnéticas funcionales y evaluaciones cognitivas estandarizadas, se identificaron cambios en la actividad cerebral relacionados con tareas que requieren concentración prolongada.

Resultados alarmantes

Uno de los hallazgos más notables muestra que aquellos con mayor consumo de contenido fragmentado experimentan una disminución significativa del rendimiento en pruebas de atención continua, con caídas de hasta el 25% en comparación con quienes consumen menos. También se identificaron patrones de hiperactividad en áreas cerebrales asociadas con la recompensa inmediata, similares a conductas adictivas. Este deterioro funcional, conceptualizado como “podredumbre cerebral”, afecta cómo procesamos la información.

Reversibilidad del fenómeno

El estudio incluye un experimento a largo plazo: durante seis semanas, un grupo redujo su consumo de redes sociales, mientras que otro mantuvo su rutina habitual. Al final, el grupo con menor exposición mostró mejoras en memoria y concentración, sugiriendo que el fenómeno podría ser parcialmente reversible. Los investigadores enfatizan que esto no implica un daño irreversible, sino una adaptación del cerebro a ciertos hábitos digitales.

Implicaciones educativas y laborales

A pesar de que los investigadores no consideran el concepto motivo de alarma, alertan sobre sus repercusiones en ámbitos educativos y laborales. “Internet no disminuye la inteligencia, sino que transforma la manera en que procesamos la información”, señala el reporte, subrayando la urgencia de establecer estrategias de uso más equilibradas. Fomentar períodos de desconexión y actividades que requieran concentración prolongada son algunas de las recomendaciones.

Investigaciones respaldadas por instituciones de renombre

Este informe sobre el consumo de contenidos digitales no se basa en un solo estudio, sino en una serie de investigaciones académicas recientes realizadas por diversos equipos internacionales, incluindo a la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford.

Perspectivas clínicas

Investigadores como Michoel Moshel de la Universidad de Macquarie, coautor de un estudio sobre adicción a internet, refuerzan que el consumo compulsivo de contenido, especialmente a través de prácticas como el “doomscrolling”, afecta funciones ejecutivas y la atención sostenida. El especialista Eduardo Fernández Jiménez también destaca que el uso problemático de redes sociales impacta en los mecanismos neuronales esenciales para el aprendizaje y procesamiento de información compleja.

Reflexiones finales

Las investigaciones previas ya habían señalado los efectos del multitasking digital y la sobrecarga informativa. Sin embargo, este nuevo estudio proporciona evidencia más robusta y cuantificable sobre la “podredumbre cerebral”, que, aunque no forma parte de una categoría clínica formal, representa un recurso descriptivo para entender los cambios cognitivos que traen consigo las prácticas digitales contemporáneas.