¡Sorpresa en EE.UU.! Las ventas minoristas alcanzan su mayor aumento en un año.

Título: Ventas Minoristas en EE.UU. Registran Aumento Sorprendente en Marzo: ¿Qué Implicaciones Tiene?

Bajada: Las ventas minoristas en Estados Unidos crecieron en marzo a su ritmo más alto en un año, impulsadas principalmente por el aumento en los precios del combustible. Este incremento sugiere un panorama complejo para la economía.

En marzo, las ventas minoristas de Estados Unidos experimentaron un notable crecimiento, alcanzando el mayor incremento en un año, debido a un aumento en los precios de los combustibles y un gasto robusto en otras categorías.

Según un informe del Departamento de Comercio, las compras minoristas se elevaron un 1,7% después de un ajuste del 0,7% en febrero. Estos datos no están ajustados por inflación.

Recientemente, la inflación en EE.UU. alcanzó un 3,3% en marzo, marcando su nivel más alto en casi dos años.

Impulso en el Gasto por Combustible

El incremento del 15,5% en el gasto de gasolina fue el principal motor de este crecimiento, impulsado por el conflicto con Irán que ha llevado los precios del combustible a niveles sin precedentes desde 2022. Excluyendo las estaciones de gasolina, las ventas crecieron un 0,6%.

Consumo Resiliente a Pesar de la Inflación

El informe sugiere que el gasto del consumidor se mantuvo fuerte a pesar del aumento de los precios en gasolina. Este dinamismo puede reflejar devoluciones de impuestos más elevadas, que han beneficiado a los hogares en las últimas semanas. Sin embargo, los economistas advierten que este impulso podría ser temporal, dado que la temporada tributaria está llegando a su fin y los precios del combustible continúan altos, junto con un mercado laboral moderado.

Avances en Diversas Categorías

Casi todas las 13 categorías analizadas, desde muebles hasta productos electrónicos y mercancías generales, mostraron un crecimiento. Las ventas de vehículos motorizados aumentaron un 0,5%, mientras que el ingreso en restaurantes y bares, la única categoría correspondiente al sector servicios en el estudio, creció un 0,1%.

Datos Mixtos en el Gasto de Tarjetas

Los reportes sobre el gasto en tarjetas han sido diversos en las últimas semanas. Informes de instituciones como PNC Financial Services y Bank of America indicaron un sólido gasto en categorías como viajes y electrónicos. Sin embargo, el índice Spending Momentum de Visa sugirió que, excluyendo gasolina, el gasto en otras categorías ha disminuido.

Proyecciones del Producto Interno Bruto

El informe también destacó que las llamadas ventas del grupo de control —que impactan en el cálculo del producto interno bruto— aumentaron un 0,7%, su mayor incremento desde agosto. Esta medida excluye servicios de alimentos, concesionarios de autos, tiendas de materiales de construcción y estaciones de gasolina.

La Oficina de Análisis Económico revelará su primera estimación del producto interno bruto para el primer trimestre el 30 de abril.