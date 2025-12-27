Inocencia Fiscal: Nuevos Límites Legales para la Evasión Simple y Agravada

En una sesión marcada por decisiones clave, el Senado dio luz verde a la controversia Ley de Inocencia Fiscal, impulsada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de facilitar el blanqueo de fondos no declarados. La propuesta sigue la senda de intentos anteriores, esta vez con una aprobación de 43 votos a favor y 28 en contra.

Este nuevo marco legal introduce cambios significativos al Régimen Penal Tributario, a los Procedimientos Fiscales y al Código Civil y Comercial. Además, establece un Régimen de Declaración Jurada Simplificada, diseñado para simplificar el proceso de regularización fiscal.

Blindaje a los Contribuyentes

Uno de los aspectos más controvertidos es la creación de un Régimen Simplificado de Ganancias. De acuerdo a las autoridades, quienes decidan adherir a este régimen obtendrán un “blindaje” perpetuo, quedando exentos de informar sobre variaciones en sus patrimonios. Este enfoque ha generado críticas entre grupos opositores que consideran que se favorece a quienes han evadido impuestos en el pasado.

Nuevos Límites de Evasión Fiscal

La Ley de Inocencia Fiscal también redefinirá los umbrales de lo que constituye evasión fiscal. Se elevará el límite para calificar como evasión simple de $1.500.000 a $100.000.000, y para la evasión agravada el nuevo umbral será de $1.000 millones (previo a la modificación, era de $15 millones).

Reducción de Plazos y Sanciones

Otro elemento clave del proyecto es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias de cinco a tres años. Además, la agencia tributaria ARCA no llevará a cabo acciones penales si los contribuyentes saldan sus deudas, aunque este beneficio se aplicará solo una vez por persona. En caso de que exista una denuncia pendiente, esta se extinguirá si el contribuyente cumple con el pago del total adeudado, más un 50% adicional, dentro de los 30 días hábiles posteriores a su notificación.

A pesar de la percepción de una flexibilización de los controles fiscales, se prevé que aumenten las sanciones por declaraciones juradas presentadas fuera del plazo establecido.