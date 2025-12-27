Martín Simonetta: ‘El próximo año trae mucha incertidumbre’

En un escenario económico global marcado por la incertidumbre, el experto Martín Simonetta anticipa tensiones geopolíticas y un reequilibrio en el poder internacional para el próximo año. ¡Descubramos sus pronósticos!

La economía mundial enfrenta una etapa de inestabilidad, según el economista Martín Simonetta, quien ha manifestado en una entrevista con Canal E que el 2024 se caracterizará por múltiples tensiones geopolíticas. “Este será un año definido por las acciones de Donald Trump en los Estados Unidos en un mundo que ya no es unipolar”, indicó, enfatizando que potencias como China y Rusia están desafiando el liderazgo estadounidense.

América Latina: Una Realidad Diversa

Simonetta subrayó que la situación en América Latina no es uniforme. “Argentina y Chile están alineadas con las políticas de Estados Unidos, pero hay otros países que no comparten esa visión”, comentó. Mencionó la compleja situación en naciones como Brasil, Venezuela, Cuba y Colombia, donde aún persisten conflictos latentes. “La incertidumbre será un factor constante en la región durante el año que inicia”, añadió.

La Inestabilidad Económica y sus Desafíos

El economista alertó sobre la exposición de Argentina a factores externos que escapan a su control. “Nos encontramos en medio de múltiples inestabilidades globales”, afirmó, aludiendo a la fluctuación de los precios de los commodities y al destino de las exportaciones argentinas. “Es fundamental observar cómo se abrirán o cerrarán los mercados para nuestro país”, remarcó.

El Comercio Internacional y la Competencia China

Simonetta también hizo hincapié en el impacto del comercio internacional, especialmente la competencia que representa China. “Si China no logra vender sus productos en Estados Unidos, buscará otros mercados, incluyendo nuestros propios territorios”, apuntó, relacionando esta tendencia con el aumento de productos chinos en plataformas digitales locales.

El Futuro del Acuerdo Mercosur–Unión Europea

Uno de los temas clave en el análisis fue el futuro del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Hace un mes y medio parecía inminente su firma, pero recientes sorpresas han desviado ese rumbo”, confesó Simonetta. La resistencia de países como Francia, Italia, Hungría e Irlanda ha complicado el avance del tratado. “La situación es incierta en relación a este acuerdo”, añadió.

Simonetta insistió en la importancia de este tratado, que podría involucrar a más de 600 millones de personas. Sin embargo, advirtió que factores internos europeos, como su falta de competitividad en el sector agropecuario, jugarán un papel crucial. “Si países como Francia pueden evitarlo, es probable que lo hagan”, concluyó.

En este contexto, Simonetta lanzó una clara advertencia: “Estamos en un mundo lleno de preguntas y la Argentina debe adaptarse con prudencia a este entorno cambiante”.