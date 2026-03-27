¡Inscripciones Abiertas para la Escuela Argentina de Naturalistas 2026!

La Escuela Argentina de Naturalistas inicia el ciclo 2026 de su innovadora propuesta educativa online, diseñada para aquellos apasionados por el medio ambiente y la conservación.

Un Nuevo Ciclo Educativo que Transforma Vidas

La Escuela Argentina de Naturalistas (EAN), bajo la dirección de Aves Argentinas, ha abierto las inscripciones para el ciclo 2026 de su carrera en Naturalismo de Campo e Intérprete del Patrimonio Natural.

Este programa se imparte en su mayoría de manera virtual, facilitando el acceso de estudiantes de todo el país y del extranjero, lo que lo convierte en una opción más accesible para quienes deseen sumergirse en el estudio del entorno natural.

Contenido Integral y Formación Especializada

El plan de estudios abarca 24 materias, impartidas por docentes con vasta experiencia en ciencias ambientales. Durante la carrera, los estudiantes aprenderán a identificar diversas especies de flora y fauna, así como a evaluar el estado de los ecosistemas y a diseñar proyectos enfocados en la conservación.

Desarrollo de Habilidades Clave

Además de conocimientos técnicos, la formación se centra en habilidades esenciales como la educación ambiental y la comunicación de información científica. Este enfoque integral permite a los egresados desempeñarse en rubros educativos, turísticos, científicos o de gestión ambiental, según explicaron desde Aves Argentinas.

Modalidad de Estudio Flexible y Práctica

Las clases se desarrollan en modalidad virtual en vivo, con encuentros semanales y opciones de salidas de campo optativas. Cada materia comprende 14 sesiones teórico-prácticas, lo que permite a los estudiantes avanzar de forma independiente y recibir certificados por cada curso completado.

Cursos Destacados para el Primer Cuatrimestre

Para el primer cuatrimestre de 2026, los inscritos podrán optar por materias como Ecología, Zoología, Botánica Morfológica, Mastozoología, Geografía Física, Áreas Naturales Protegidas e Interpretación del Patrimonio. Con la creciente preocupación ambiental a nivel global, estas iniciativas educativas resultan claves para fomentar el conocimiento y la participación activa en la preservación de nuestro entorno.

Más de 30 Años de Compromiso Educativo

Con más de tres décadas de trayectoria, la institución se ha consolidado como un referente en educación ambiental en Argentina. Su misión es formar personas comprometidas con la conservación de la biodiversidad, proporcionando herramientas prácticas y teóricas para comprender los ecosistemas y abordar las problemáticas ambientales actuales.