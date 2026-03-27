El Banco Central Reduce Encajes Bancarios para Estimular el Crédito y la Economía

La reciente decisión del Banco Central de la República Argentina de disminuir los encajes bancarios en 5 puntos porcentuales promete inyectar mayor liquidez al sistema financiero, con la expectativa de fomentar el crecimiento del crédito.

El Banco Central de la República Argentina ha anunciado una reducción de los encajes bancarios, que afectará a partir de abril. Esta medida busca aumentar la disponibilidad de fondos en el sistema financiero y facilitar el acceso al crédito tanto para empresas como para familias.

Una Decisión Estratégica por el Crecimiento

La nueva política monetaria del Central marca un cambio significativo respecto a la disposición anterior, que había incrementado los encajes a niveles récord en las últimas tres décadas. Con esta modificación, se espera un mayor flujo de dinero dentro de la economía, mejorando las condiciones de financiamiento en el sector privado.

El objetivo central es potenciar la actividad económica, permitiendo así que el crédito fluya sin comprometer el proceso de estabilización que se ha buscado durante meses.

¿Qué Son los Encajes Bancarios?

Los encajes bancarios son una parte de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados en el Banco Central. Este mecanismo se utiliza para asegurar que las entidades tengan suficientes fondos ante posibles retiros masivos, además de ser una herramienta de política monetaria que impacta directamente sobre la inflación.

A partir de abril, los encajes para cuentas a la vista (como cuentas corrientes y cajas de ahorro) se reducirán del 50% al 45%. Esto permitirá a las entidades financieras integrar esos fondos en efectivo y en bonos de la deuda pública, facilitando el acceso a recursos adicionales.

Aumentando el Crédito en un Contexto Delicado

La reducción de encajes forma parte de una estrategia más amplia de “remonetización”, destinada a incrementar la cantidad de dinero disponible en la economía y así respaldar la recuperación del consumo y la inversión. El propósito es que estos fondos adicionales sean utilizados para préstamos que estimulen la actividad económica en un contexto aún frágil.

No obstante, este enfoque conlleva riesgos, ya que una mayor liquidez puede generar presiones inflacionarias si no se acompaña de un aumento en la demanda de dinero o en la producción. Por lo tanto, el desafío para el equipo económico será equilibrar el crecimiento y la desaceleración de precios en un escenario donde ambas variables pueden estar en conflicto.