El broker del pasaje de Adorni desde Punta del Este desmiente al jefe de Gabinete

El broker aeronáutico Agustín Issin dejó al descubierto detalles sorprendentes sobre el controversial vuelo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este. Su declaración genera un nuevo giro en la investigación judicial.

Este jueves, Agustín Issin, el piloto vinculado a la controversia del vuelo de Manuel Adorni, compareció ante el juez federal Ariel Lijo en Comodoro Py. En un testimonio que contradice la versión del jefe de Gabinete, Issin reveló quién realmente pagó por el transporte aéreo.

El Contexto del Vuelo

Adorni y su familia se trasladaron a Punta del Este durante el último fin de semana de carnaval en un Honda Jet. Lo controvertido: la financiación del vuelo, que según Issin fue cubierto por el periodista Marcelo Grandío, no por Adorni.

Detalles del Testimonio de Issin

Pago por el Vuelo de Ida y Regreso

Issin explicó que la factura del vuelo de ida desde San Fernando hacia Punta del Este fue emitida a Imhouse, productora de Grandío. Además, aseguró que el regreso también fue pagado directamente por Grandío, quien lo hizo en efectivo a través de un mensajero.

Pruebas que Respaldan su Testimonio

El piloto presentó conversaciones registradas en el celular de su empresa que respaldan su declaración. Según estas charlas, el costo del regreso fue de 3.000 dólares, y Grandío habría solicitado que se vendieran tramos vacíos para reducir el precio.

Las Implicaciones Legales del Caso

Investigación en Curso

La justicia está evaluando si el financiamiento del viaje por parte de personas vinculadas a contratos estatales podría configurarse como un delito. La fiscalía, bajo la dirección de Gerardo Pollicita, indaga si se trata de un caso de dádivas o una infracción de la Ley de Ética Pública.

La Posición de Adorni y Grandío

Por su parte, Adorni insiste en que el viaje fue financiado con su dinero personal, negando cualquier irregularidad en la contratación del servicio privado. Mientras tanto, el futuro de Grandío en esta investigación es incierto, pues la justicia analiza si debe ser llamado a declarar bajo juramento o si debe enfrentar cargos.