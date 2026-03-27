¡Hipotecas en EE.UU. con Bitcoin! Accede sin vender tus criptomonedas

En un giro inesperado, el mercado inmobiliario estadounidense abre sus puertas a los activos digitales, facilitando el acceso a viviendas para aficionados a las criptomonedas.

El ámbito de las finanzas digitales ha dado un paso monumental al introducirse en el sector inmobiliario de EE.UU.

Coinbase, en colaboración con Better Home & Finance y bajo la supervisión de Fannie Mae, ha lanzado el primer producto hipotecario respaldado por criptomonedas con regulación federal, en un esfuerzo por revolucionar la manera en que compramos propiedades.

Antes, poseer criptomonedas significaba enfrentar el dilema de vender para adquirir una casa, lo que conllevaba altos impuestos por ganancias de capital. Ahora, esta asociación transforma las reglas del juego.

Créditos Hipotecarios: Innovación Cripto al Alcance

Este nuevo producto hipotecario cumple con las normativas de Fannie Mae, lo que garantiza su conformidad dentro del marco legal estadounidense.

La esencia del sistema se basa en la colateralización de activos digitales. A continuación, se detalla cómo funciona:

1. Custodia de Activos: El comprador transfiere sus criptomonedas a una cuenta de custodia de Coinbase, evitando así la necesidad de venderlas para el pago inicial.

2. Evaluación de Riesgo: Better Home & Finance evalúa la solvencia del cliente utilizando el valor de las criptomonedas como respaldo para el préstamo.

3. Ahorro Fiscal: Al no vender sus activos, el cliente evita los impuestos por ganancias de capital, lo que puede significar un ahorro del 20-30% dependiendo de la jurisdicción.

Condiciones y Montos de Préstamo

Los préstamos adheridos a este producto se alinean con los límites de Fannie Mae, ideales para los niveles medios y altos del mercado.

Montos de Préstamo: Estos créditos pueden ser superiores a 700.000 dólares, especialmente en áreas de alto costo.

Ratio de Colateral (LTV): Se requiere que el valor de las criptomonedas sea mayor al monto del pago inicial, para gestionar riesgos de volatilidad.

Protección Contra Liquidación: A diferencia de otros productos, esta hipoteca solo considera la ejecución de venta en caso de morosidad de 60 días en los pagos mensuales.

Fannie Mae: Reconocimiento y Seguridad

La participación de Fannie Mae legitima las criptomonedas, reconociéndolas como una forma válida de propiedad para acceder a viviendas.

Esto proporciona una certeza legal a los prestamistas, ya que si Better Home enfrenta problemas, el contrato sigue asegurado bajo normativas generales del sector hipotecario.

Ventajas: Bitcoin vs. Dinero Efectivo

La principal ventaja de este modelo es la eficiencia fiscal.

Tradicionalmente, para adquirir una vivienda de 1.000.000 dólares, los poseedores de Bitcoin tendrían que vender sus activos y enfrentar impuestos por ganancias de capital. Ahora, pueden mantener la posesión de sus criptomonedas, beneficiándose de una posible revalorización a lo largo del tiempo.

Desafíos y Futuro en el Mercado Cripto

Aunque emocionante, este sistema enfrenta desafíos debido a la volatilidad de los activos digitales.

Las plataformas deberán tener un plan financiero sólido para enfrentar caídas drásticas en el mercado criptográfico y garantizar la liquidez del sistema hipotecario.

Por el momento, el servicio está centrado en EE.UU., aunque se prevé que otros países, como Argentina y Brasil, puedan seguir este modelo, donde el acceso al crédito hipotecario tradicional es limitado.

Un Nuevo Horizonte para las Criptomonedas

La unión entre Coinbase y Fannie Mae establece un nuevo paradigma para el uso de las criptomonedas en el ámbito financiero. La posibilidad de respaldar una vivienda con activos digitales representa un paso valioso hacia la aceptación generalizada de las criptomonedas como recurso financiero.

¿Será este modelo el camino para que América Latina se adentre en la era de las hipotecas digitales? La atención está centrada en esta transformación significativa que podría abrir nuevas puertas a miles de ahorristas cripto.