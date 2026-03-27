Franco Colapinto se prepara para la segunda práctica libre en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1

Franco Colapinto Brilla en su Estreno en Suzuka: Resultados y Desafíos del Gran Premio de Japón

El piloto argentino Franco Colapinto continúa sorprendiendo en su primera participación en el icónico circuito japonés, acumulando experiencia y mejorando su rendimiento con cada vuelta.

Colapinto Optimiza Su Rendimiento con Neumáticos Blandos

A poco más de media hora en la pista, Colapinto ya se encontraba buscando mejorar sus tiempos, destacando su esfuerzo con neumáticos blandos.

Primera Sesión de Ensayos: Un Comienzo Prometedor

Después de 17 minutos en la pista, Colapinto se detuvo en boxes tras completar ocho vueltas. Los mecánicos de Alpine trabajaron en la suspensión delantera, luego de que el piloto manifestara problemas de subviraje en la primera práctica.

Incidente en la Curva 15

En un giro significativo, el argentino tuvo un cruce con el campeón Max Verstappen, siendo advertido durante la segunda práctica sobre su estilo de conducción. Se le recomendó ajustar su trazada en la curva 16.

Mejoras Sustanciales: Colapinto Subió a la Décima Posición

Con un tiempo de 1:33.007, el piloto logró avanzar hasta la décima posición, mostrando una notable mejora frente a la competencia, incluyendo a los dos pilotos de Haas que no lograron superarlo.

Un Inicio de Sesión Destacado

Colapinto empezó fuerte, registrando un tiempo de 1:33:891 que lo colocó en quinto lugar, a solo medio segundo de Lewis Hamilton. Reveló una mejor performance que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien marcó 1:33.964.

Uso de Neumáticos Medios en la Pista Japonesa

En un giro interesante, Colapinto comenzó a utilizar el único tipo de neumático que aún no había probado en el circuito japonés, los neumáticos medios, buscando optimizar su performance.

Segundo Entrenamiento: Una Oportunidad para Afianzar el Aprendizaje

Concluida la primera práctica donde finalizó en el puesto 16, Colapinto se prepara para la segunda tanda de ensayos, esperando continuar sumando experiencia en este desafiante circuito, donde se celebrará la tercera fecha del campeonato.

Comunicación Clara con su Ingeniero

Durante la actividad, la comunicación efectiva con su ingeniero, Stuart Barlow, fue clave. Se identificaron sectores que necesitan ajustes, especialmente las rápidas curvas que caracterizan a Suzuka.

Primeras Sensaciones y Expectativas a Futuro

Luego de la sesión, Colapinto mostró señales de molestia en su hombro derecho, lo que añade un elemento interesante a su rendimiento. A pesar de ello, su desempeño fue considerado positivo dado que es su primer contacto con esta pista.

Próximo Desafío: Continuar la Adaptación en Suzuka

El próximo entrenamiento se llevará a cabo en la madrugada, y Colapinto tiene la vista en seguir adaptándose a uno de los trazados más emblemáticos del automovilismo mundial.

Franco Colapinto sigue demostrando su valía y con cada vuelta toma mejores decisiones, acercándose cada vez más al desempeño deseado en su debut en Japón.