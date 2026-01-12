Intendente de El Hoyo revela la verdad sobre los incendios en Patagonia

En un contexto alarmante, la cordillera de Chubut enfrenta severos incendios que ya han devastado más de 12 mil hectáreas, la mayoría por causas intencionales, según señala el intendente de El Hoyo, César Salamín.

Desde principios de enero, la región ha sido azotada por incendios forestales, con Salamín alertando sobre la intencionalidad detrás de varios focos de fuego, en medio de disputas territoriales. El político aseguró que su administración tomará medidas firmes para evitar ocupaciones ilegales, desestimando los rumores que vinculan los incendios con negocios inmobiliarios.

Fuego y caos en la Patagonia

Los incendios han afectado gravemente la flora y fauna local, acentuando la preocupante tendencia de estos desastres en la región. «La realidad dice: ‘Los negocios inmobiliarios’. Eso es una mentira», enfatizó Salamín al referirse a las especulaciones sobre los orígenes de los siniestros.

Causas detrás de los incendios

Los factores que contribuyen a estos incendios son múltiples. Salamín menciona tanto las condiciones climáticas adversas como la acción humana. La sequía prolongada ha llevado a un estrés hídrico en los árboles, convirtiéndolos en potenciales combustibles ante cualquier fuego que se inicie.

Impacto de la sequía

Este año, la lluvia y la nieve han sido escasas, lo que ha agravado la situación durante los meses cálidos. «Prácticamente no llovió en invierno», explica Salamín, destacando que temperaturas extremas, llegando hasta los 36 grados, han intensificado el riesgo de incendios.

Respuesta a la crisis: ¿Suficiente?

El intendente también abordó el cambio de jurisdicción del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, expresando que, más allá de los recursos, «contra el clima no se puede luchar». Las condiciones climáticas adversas son determinantes y, si el fuego no es controlado en los primeros minutos, se vuelve incontrolable.

Las atrocidades del ser humano

Salamín asegura que hay evidencia de la intervención humana detrás de algunos de los incendios. «La Justicia está avanzando en ese sentido», comentó, subrayando la importancia de investigar los orígenes de la tragedia.

Conflictos de tierra en la región

Las disputas territoriales entre vecinos han sido identificadas como un posible factor desencadenante. «Las autoridades locales no pueden intervenir en reservas forestales, donde el fuego inició», explicó, haciendo énfasis en la complejidad de la situación.

Afectados en la comunidad

Los efectos de estos incendios no son solo ecológicos; también impactan a la comunidad local. «No vamos a permitir más ocupaciones en áreas afectadas», manifestó Salamín, reafirmando su compromiso con la protección de la tierra.

Conclusiones preocupantes

El intendente cierra con la inquietud sobre el futuro de la región: «Es un escenario inimaginable hace unos años. La falta de agua y la intervención humana están generando un panorama alarmante en Chubut».