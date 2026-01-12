Playas de Brasil a Evitar por Contaminación Este Verano 2026

¡Cuidado! Las Playas de Brasil Pueden Ser Peligrosas para los Argentinos Este Verano

Las vacaciones en Brasil se han vuelto un clásico para los argentinos, pero este año traen una advertencia importante: muchas playas podrían no ser seguras para el baño.

El Alerta del Informe sobre la Calidad de las Playas

El conocido medio brasileño Folha de San Pablo ha publicado recientemente su informe anual sobre el estado de las playas. Este análisis, que se elabora cada verano, ha revelado datos preocupantes: ¡el 70% de las playas brasileñas podrían estar contaminadas y no aptas para el baño!

Un Verano Preocupante por la Contaminación

Este alarmante porcentaje representa el nivel más alto de contaminación en una década. Las causas identificadas varían desde un excesivo volumen de lluvias hasta fallas en los sistemas de saneamiento básico en la costa.

Números que Alarman

El análisis abarcó 253 playas que han sido consideradas aptas para el baño, lo que equivale a solo el 30,2% del total. Por otro lado, se encontraron 288 playas en estado regular, 143 malas y 136 muy malas, según los estándares establecidos por el Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil (Conama).

Zonas Más Afectadas

Las áreas más problemáticas suelen estar cerca de las zonas más pobladas y los puertos, donde la contaminación es más evidente. Esta situación no solo afecta a la experiencia vacacional, sino que también plantea un riesgo real para la salud de quienes deciden bañarse.

Riesgos para la Salud al Bañarse en Aguas Contaminadas

Los bañistas podrían enfrentar graves problemas de salud, incluyendo gastroenteritis, hepatitis A, cólera y fiebre tifoidea, entre otras afecciones. Además, pueden presentarse problemas como dermatitis, conjuntivitis y enfermedades respiratorias.

Gastroenteritis: La Enfermedad más Común

Entre los síntomas de gastroenteritis se encuentran náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, dolor de cabeza y fiebre. Es importante mencionar que la compañía ambiental de São Paulo (CETESB) advierte que no todas las personas que se bañen en aguas contaminadas necesariamente se enfermarán, ya que esto depende de factores individuales como la salud y el tipo de exposición.

Por lo tanto, si estás planeando tus vacaciones en Brasil este verano, considera estas alertas y elige sabiamente tus destinos de baño para cuidar de tu salud y disfrutar de un verano sin preocupaciones.