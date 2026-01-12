Argentina se prepara para avanzar en la exploración offshore del Atlántico Sur

La exploración de petróleo en aguas profundas se convierte en un tema crucial para Argentina, que busca posicionarse en un mercado en expansión junto a sus vecinos del Atlántico Sur.

Un Nuevo Contexto para la Exploración Offshore

La región del Atlántico Sur experimenta un punto de inflexión en la exploración energética, donde Argentina, Uruguay y el sur de Brasil cuentan con cuencas geológicas que, aunque similares, han avanzado a ritmos diferentes en sus exploraciones.

Según un reciente informe de la Universidad Austral, el éxito de estas actividades dependerá no solo de la geología, sino también de la capacidad de convertir conocimientos técnicos en decisiones concretas para la perforación.

YPF ha unido fuerzas con la italiana ENI para iniciar la búsqueda de petróleo offshore en Uruguay, marcando un paso significativo en la colaboración regional.

Panorama de la Exploración Offshore en Argentina

Desde la subasta de bloques offshore en 2019, la actividad en Argentina se ha centrado en la adquisición de datos sísmicos y en la reinterpretación geológica. Aunque se han conseguido avances, la cobertura de datos permanece limitada, especialmente en áreas como la Cuenca Argentina Norte (CAN).

El pozo Argerich-1, perforado en 2024 por Equinor, YPF y Shell, fue un hito para Argentina. Este proyecto no solo aportó datos, sino que validó la capacidad del sistema petrolero, permitiendo ajustar futuras estrategias de exploración.

En el sur, el desarrollo del proyecto Fénix y la decisión de invertir en el yacimiento Sea Lion evidencian que, cuando el sistema es confiable, las decisiones fluyen con más facilidad.

Comparativa Regional: Argentina, Uruguay y Brasil

Uruguay ha entrado en una fase intensa de exploración, con APA Corporation comprometida en perforar en el bloque OFF-6 entre 2026 y 2027, y Chevron operando en el bloque OFF-1. Estos movimientos indican una transición decisiva: la investigación de datos lleva a decisiones de perforación.

YPF está posicionándose para ser un referente offshore, con la ambición de seguir los pasos de Namibia en la exploración petrolera.

En Brasil, la Cuenca de Pelotas ha visto a Petrobras, Shell y Chevron consolidar sus esfuerzos de exploración, anticipando perforaciones para 2028. Este dinamismo resalta la urgencia de actuar.

Por su parte, Namibia se ha consolidado como un referente por su éxito en la perforación, lo que plantea preguntas sobre la velocidad de Argentina en el contexto global.

Las Decisiones Estratégicas que Argentina Debe Tomar

Para los especialistas, el futuro de la exploración offshore argentina no solo es técnico, sino que requiere una visión estratégica. La exploración de aguas profundas deber ser un compromiso sostenido a largo plazo, ya que cada perforación proporciona información clave para el desarrollo futuro.

Ezequiel Vega destaca que el mercado no ha retrocedido; los inversores ven enormes potenciales en los sectores de defensa y energía.

El desafío crítico es si Argentina decidirá avanzar con confianza y aprender de las lecciones de sus vecinos, apuntando a una estrategia de exploración que asegure su lugar en el futuro del sector energético.

