Protesta Sorprende y Colapsa Accesos a Carlos Paz: Demoras de Hasta 20 Minutos

Un sorpresivo corte en la autopista Córdoba-Carlos Paz provocó descontento y demoras para los automovilistas este lunes. Gremios estatales se manifestaron en el peaje como parte de un plan de lucha contra cambios en el sistema de jubilaciones.

La mañana del lunes se tornó caótica para quienes se dirigían a Carlos Paz. Un grupo de gremios estatales llevó a cabo una protesta en el peaje de la autopista Córdoba-Carlos Paz, específicamente en el acceso por Avenida Fuerza Aérea. Este corte, que afectó uno de los carriles, generó congestionamiento y demoras de hasta 20 minutos.

Contexto de la Protesta

La acción se enmarca dentro de un conflicto laboral anunciado por los gremios estatales. A principios de enero, sindicatos como SEP, UEPC, SUOEM y otros expresaron su descontento mediante un comunicado conjunto. Advirtieron que las acciones podrían intensificarse durante el verano, con la posibilidad de medidas legales y mediaciones ante la Corte Suprema.

Reclamo en Defensa de Jubilaciones

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) fue una de las organizaciones a la cabeza de esta movilización. El objetivo es visibilizar la lucha contra el aumento de los aportes a la Caja de Jubilaciones. La elección de un punto neurálgico en la circulación, sin previo aviso, buscó generar un impacto significativo en el inicio de la semana laboral.

Acciones de Seguridad Durante la Movilización

Desde temprano, las autoridades establecieron un operativo policial en la zona para facilitar el flujo vehicular y prevenir posibles incidentes. Sin embargo, a pesar de la presencia policial, el congestionamiento fue notable, dificultando el tránsito, especialmente para quienes se dirigían al Valle de Punilla.

Estrategia de Presión en Momentos Claves

La protesta de este lunes ratifica la estrategia de los sindicatos, que apunta a realizar acciones en lugares estratégicos durante momentos de alta movilidad turística. Esto se enmarca en la creciente oposición a los cambios en el sistema previsional provincial, reflejando el descontento social ante las políticas actuales.