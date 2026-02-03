Intendente de la Costa Atlántica critica ventas online por caída en recaudación municipal

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, ha expresado su preocupación por el impacto de las ventas en línea sobre el comercio local y la economía de la ciudad, generando un debate sobre la necesidad de acciones gubernamentales efectivas.

El Alza de las Ventas Online y su Impacto Negativo

Barrera destacó durante una conferencia de prensa que el comercio de Villa Gesell enfrenta un desafío significativo debido al auge de las compras por internet. Según sus estimaciones, diariamente se distribuyen cerca de 3 mil paquetes en la ciudad, una situación que afecta tanto a los negocios locales como a la recaudación tributaria municipal.

La Desafiante Situación Económica

«El comercio gesellino y, en general, el argentino, se ve fuertemente afectado por las ventas online. Esta situación repercute en nuestra economía municipal, ya que de esas transacciones no obtenemos recursos coparticipables como IVA, Ingresos Brutos y Ganancias”, afirmó el intendente.

Números que Preocupan: Ocupación y Consumo

Si bien los niveles de ocupación turística permanecen estables, con alrededor de 750 mil visitantes, hay un descenso alarmante del 26% en el consumo. Barrera enfatizó la necesidad de establecer precios competitivos para asegurar la rentabilidad, lo que requiere un mayor esfuerzo de los empresarios en un contexto de declive económico.

Cuidado del Consumidor y Competitividad

El intendente subrayó que el comercio local debe ser competitivo “sin prohibiciones” y defendió la importancia de cuidar al consumidor como parte más vulnerable del sistema.

Críticas a la Falta de Apoyo Gubernamental

Barrera también cargó contra el Gobierno Nacional, señalando que el 80% de los impuestos en Villa Gesell son nacionales. “La Nación mantiene una deuda de más de 13 mil millones de pesos con la provincia, lo que limita la llegada de recursos a los municipios”, declaró, añadiendo que la eliminación de programas en salud y otras áreas difíciles agrava aún más la situación.

Respuestas del Concejo Municipal

Las declaraciones de Barrera generaron una respuesta inmediata de la concejala libertaria Clarisa Armando, quien argumentó que no el problema son las ventas online, sino la gestión municipal. A través de sus redes sociales, criticó duramente al intendente y señaló que la verdadera solución radica en mejorar la administración de la ciudad.

«En Villa Gesell estamos viviendo en la locura absoluta. Si la ciudad funcionara, no culparían a los paquetes».

Propuesta de Ley para Regular las Ventas Online

En medio de este contexto, un nuevo proyecto de ley busca que las plataformas de venta online asuman la responsabilidad por los productos y servicios ofertados. Impulsado por los diputados Guillermo Michel y Kelly Olmos, esta iniciativa propone que estas plataformas ofrezcan información clara y verificable sobre los productos y también asuman responsabilidad ante incumplimientos contractuales u problemas de seguridad. Además, se espera que actúen como filtros para prevenir la importación de productos ilegales al país.