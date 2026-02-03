«Taboo»: Una impactante serie que revela los secretos oscuros del Imperio Británico.

Con una narrativa intensa y un atractivo visual cautivador, “Taboo” ha resurgido como una de las joyas más aclamadas de Netflix, atrayendo tanto a nuevos espectadores como a antiguos admiradores.

Una trama oscura en el Londres del siglo XIX

“Taboo”, creada por Steven Knight, queda ambientada en una Londres enrarecida por la corrupción y el poder de la Compañía de las Indias Orientales y la monarquía británica. El protagonista, James Delaney, interpretado por el talentoso Tom Hardy, regresa a la ciudad en 1814 tras 12 años en África, trayendo consigo un carga de riqueza y un enigma personal por resolver.

Temas profundos y controversiales

La serie no se detiene en la narrativa de venganza; ahonda en cuestiones como el colonialismo, la opresión y la moralidad flexible de la época, ofreciendo una representación cruda de la Inglaterra del siglo XIX. En su elenco se incluyen nombres destacados como Oona Chaplin, Jonathan Pryce y Jessie Buckley, quienes aportan una diversidad de matices al relato.

Reconocimientos y repercusión

A pesar de haber sido lanzada en 2017, su éxito ha resurgido en la plataforma de streaming, donde muchos la señalan como una de las mejores producciones disponibles. Críticos alaban su guion adaptado de la novela de Walter Tevis, el cual sostiene un ambiente sombrío que atrapa a los espectadores desde el primer episodio.

Una comparación con “Peaky Blinders”

“Taboo” ha sido comparada con series como “Peaky Blinders” no solo por su intrincada trama, sino también por la calidad de su producción y la actuación comprometida de Hardy, lo que ha contribuido a que ocupe un lugar destacado en el corazón de los aficionados a las series de época.

James Delaney, el enigmático protagonista.

Expectativas para la segunda temporada

El interés por “Taboo” continúa en auge, especialmente con la noticia de que la segunda temporada ya ha sido escrita, aunque su producción depende del calendario de Tom Hardy. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo se desarrolla la historia de Delaney en un mundo que oscila entre la justicia y la corrupción.