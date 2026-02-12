Intensa tormenta y granizo afectan a varios barrios de la Ciudad y el Conurbano

En la madrugada de este jueves, granizo sorprendió a los habitantes de varios barrios porteños y zonas del conurbano, generando momentos inesperados y algo de caos entre quienes intentaban descansar.

Entre la 1 y las 2:30 de la mañana, una intensa tormenta acompañada de granizo azotó diferentes áreas de Buenos Aires. La inquietante sinfonía de hielo impactando sobre techos y autos fue suficiente para alterar el sueño de muchos, como relató Cindy Fernández, portavoz del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quien señaló: “La probabilidad de tormentas era baja, pero se notificó un aviso a corto plazo por lluvia y granizo”.

Reacciones de los Vecinos

Dolores, una vecina de Palermo, compartió su experiencia con LA NACION: “Me desperté cuando sonaron las alarmas de los autos estacionados cerca de mi departamento debido a las piedras de granizo.” Otras personas también expresaron su sorpresa en redes sociales, mencionando el granizo en medio de truenos y relámpagos. “¡Está cayendo granizo en Palermo! La ira de Dios” fue el comentario sarcástico de una usuaria en X.

“Duró poco, pero cayó granizo grande”, comentó otra usuaria, @LauraPVignatti, sobre la situación en la comuna 1 que incluye barrios como Retiro y San Telmo.

Alertas Meteorológicas

Antes del fenómeno, el SMN había emitido alertas por tormentas en la Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La noticia del granizo también llegó a Pilar, donde los vecinos se sorprendieron con la intensa caída de hielo. “Nunca había visto algo así”, expresó un habitante de la región.

Proyecciones de Lluvias y Tormentas Fuertes

Las alertas naranjas y amarillas del SMN advertían acerca de lluvias intensas y tormentas potencialmente severas. En particular, el noreste de Córdoba y el este de Santa Fe se encuentran dentro de los sectores con mayores expectativas de tormentas fuertes. Allí, las precipitaciones podrían alcanzar hasta 90 milímetros, además de ráfagas que superen los 90 km/h.

Próximos Días: Pronóstico Climático

Para hoy, se prevé en la ciudad un clima variado con una temperatura máxima que alcanzará los 28°C y una mínima de 21°C. A lo largo de la mañana y la tarde, el cielo estará mayormente nublado, pero se espera un poco de claridad hacia la noche.

Los próximos días ofrecerán un descenso en la temperatura, con condiciones más estables hasta el domingo, cuando podrían presentarse otras tormentas aisladas en la primera mitad del día.