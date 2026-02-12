El impacto en tu economía

El Gobierno Nacional da un paso significativo con la reciente aprobación de la reforma laboral en el Senado, que promete transformar las condiciones relacionadas con el Aguinaldo. Descubramos qué implica este cambio y cómo afectará a los trabajadores argentinos.

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno ha recibido luz verde en la Cámara Alta del Congreso, desatando un intenso debate sobre el futuro del Sueldo Anual Complementario (SAC).

La votación culminó a primeras horas de la mañana, con 42 votos a favor y 30 en contra, tras más de 15 horas de discusiones. Con este avance legislativo, el documento ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo busca su aprobación definitiva antes del 27 de febrero.

El Aguinaldo en el Centro del Debate

Uno de los aspectos más controversiales de la reforma se centra en el aguinaldo. Aunque el proyecto no elimina este beneficio, cambia su consideración en el cálculo de indemnizaciones por despido.

La modificación principal establece que ciertos conceptos, incluyendo el aguinaldo, las vacaciones y otros pagos extraordinarios, serán excluidos de la base para calcular indemnizaciones. Esto implica que la indemnización por despido sin causa se calcularía únicamente sobre la remuneración mensual habitual de los empleados, sin considerar el aguinaldo.

Impacto Económico y Legal

Actualmente, el aguinaldo representa el 50% del mejor salario del semestre y se abona en dos cuotas, en junio y diciembre. Tradicionalmente, varios fallos judiciales han considerado al aguinaldo como parte de la base para indemnizaciones, generando un debate sobre su significado legal.

El Gobierno, junto con algunas cámaras empresariales, argumentan que esta interpretación incrementa los costos laborales y fomenta litigiosidad. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que la reforma podría eliminar importantes conceptos de la base para el cálculo de indemnizaciones por despido sin causa, lo cual generaría una reducción en los pagos en caso de despidos.

¿Qué dice el Gobierno?

Desde el Ejecutivo, se asegura que el derecho al aguinaldo no se ve afectado. El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, ha enfatizado que «el aguinaldo ni se toca y la indemnización queda totalmente aclarada». Reafirmó que el método de cálculo y la manera de pago del aguinaldo permanecen sin cambios.

Con la media sanción en el Senado ya concretada, el camino ahora se hace más intenso en la Cámara de Diputados. El oficialismo se muestra optimista sobre obtener los votos necesarios, anticipando que, a pesar de posibles cambios, la aprobación final es un paso casi garantizado.