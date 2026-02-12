El Gobierno Celebra y Demuestra su Pragmatismo en Nuevas Decisiones

A primera hora del miércoles, el equipo político de Javier Milei se posicionó en el Congreso, asegurando que nada interrumpiría la media sanción de la reforma laboral, clave para su administración.

La jornada estuvo encabezada por Karina Milei, quien, junto a figuras como Martín y Eduardo «Lule» Menem, y Manuel Adorni, vigiló de cerca cada movimiento desde el Palacio Legislativo. La senadora Patricia Bullrich describió la sesión como «una de las más significativas en cinco décadas». En medio de un ambiente de tensiones, Bullrich condujo el debate entre los senadores y renegoció los términos de la ley, convirtiendo su despacho en el centro de negociaciones. La falta de un consenso sólido llevó a que se decidiera un voto por capítulos.

Negociaciones Intensivas y Rebajas de Expectativas

El ministro del Interior, quien se ocupó de los reclamos de gobernadores de diversos sectores políticos, se situó en la Cámara de Diputados y no cesó sus esfuerzos hasta el último momento. El miércoles, recibió a la senadora Sonia Rojas Decut, mientras que el gobernador neuquino Rolando Figueroa, que colaboró en el concurso de quórum con el voto de su senadora, compartió un almuerzo con Lule Menem.

La Visión del Gobierno desde Casa Rosada

Santiago Caputo, un importante operador político del Gobierno, siguió la sesión desde Casa Rosada, interesado en que se aprobara el traspaso del fuero laboral a la Ciudad, una medida que encontró resistencia en parte del oficialismo. Luis Caputo, parte del grupo asesor del gabinete, había aprobado previamente todos los cambios que afectaban el presupuesto.

Un Impulso Hacia la Reforma Laboral

Por segundo vez, el oficialismo adoptó un enfoque pragmático. A diferencia de sus desacuerdos sobre el Presupuesto 2026, celebraron el avance hacia una reforma laboral que no se había concretado en décadas. A pesar de que los votos específicos de los senadores podrían modificar el curso, en el oficialismo se reconocía que la situación era delicada.

Lecciones del Pasado y Estrategias de Negociación

En diciembre, el clima de frustración se apoderó del Gobierno tras la caída del capítulo 11 de la ley, que incluía importantes derogaciones. Luego de amenazar con no extender el Presupuesto por tercer año consecutivo, finalmente lograron un acuerdo a fines de año, aplazando la discusión de la reforma laboral hasta dos meses después.

Un miembro del equipo político resumió la situación: «Logramos un Presupuesto que no nos favorece». Esta vez, se aceptaron concesiones por parte de diversos sectores: gobernadores, sindicatos, cámaras empresariales y bancos.

Cambios Controversiales en la Ley Penal Juvenil

El Gobierno también mostró flexibilidad al aceptar elevar de 13 a 14 años la edad mínima de imputabilidad en la reforma penal juvenil, a pesar de la controversia que esto generó, lo que llevó a retirar y reenviar la ley.

Redefiniendo Prioridades Legislativas

La discusión sobre la ley de glaciares, que se esperaba atender en la misma sesión, fue postergada, lo que reflejó una agenda más modesta en términos de reformas gubernamentales, alejándose de la versión más extrema que muchos le atribuyen al Presidente.

A pesar de un discurso confrontativo, el Gobierno buscó mantener un perfil de colaboración. Bullrich evitó mencionar las concesiones explícitas realizadas y se mantuvo firme en la continuidad de ciertos artículos que limitan el poder sindical.

Reacciones a las Manifestaciones y el Control Policial

Desde Olivos, el Presidente lanzó críticas contra la oposición kirchnerista, que pretende judicializar la reforma. La respuesta a los disturbios en el Congreso fue contundente: «Son delincuentes… La reforma laboral se llevará a cabo sí o sí», afirmó el Presidente, quien compartió este mensaje en redes sociales.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, supervisó las tareas de control en el área, destacando que el Gobierno no cedería en su compromiso hacia el orden público. Aunque se produjeron protestas, la magnitud fue inferior a la esperada por los sectores opuestos y sindicatos.

Desafíos Económicos y Opinión Pública

El panorama no es del todo alentador. Con la aceleración de la inflación, las críticas se intensifican. Un análisis de la conversación digital reveló que el tema de la inflación fue el tercero más mencionado en relación con Milei, con una alta proporción de comentarios negativos, especialmente vinculados al INDEC, una cuestión crítica para el Gobierno.

La Estrategia Política del Gobierno

El Presidente, durante su intervención en Davos, hizo un pronóstico audaz, pero el oficialismo ha demostrando una creciente habilidad en las negociaciones políticas. Figuras prominentes como Bullrich y Santilli han adquirido mayor papel en el liderazgo, ejemplificando la importancia del pragmatismo en este contexto.