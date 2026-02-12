Precios de la nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 12 de febrero de 2026

Aumentan los Precios de Combustibles en Argentina: ¿Cuánto Cuesta Llenar el Tanque Hoy?
Los precios de la nafta y el gasoil en Argentina continúan al alza, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. A medida que febrero avanza, las tarifas reguladas se ajustan, impactando en el costo de la vida en las principales ciudades, especialmente en Buenos Aires.
El Gobierno ha implementado recientes actualizaciones en los precios de los biocombustibles, lo que ha llevado a un aumento notable en el costo de la nafta. En diciembre de 2025, se registró el mayor incremento mensual del año, y los precios mantienen una tendencia al alza en este nuevo mes.
Aumento en los Precios de la Nafta
La nafta entra al segundo mes del año con incrementos significativos en su valor. En diciembre, los precios experimentaron un ajuste que superó ampliamente la tasa de inflación, y esta tendencia se mantiene en febrero de 2026.
Actualización de Tarifas en Buenos Aires
Los precios actuales de los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:
Precios de YPF en CABA
Nafta Súper: $1.597 por litro
Infinia (Premium): $1.820 por litro
GNC: $550 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.822 por litro
Diesel 500: $1.615 por litro
Precios de Shell en CABA
Nafta Súper: $1.683 por litro
V-Power Nafta: $1.962 por litro
GNC: $579,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.676 por litro
V-Power Diesel: $1.967 por litro
Precios de Axion Energy en CABA
Axion Súper: $1.649 por litro
Quantium: $1.949 por litro
GNC: $629 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.749 por litro
Quantium Diesel X10: $1.949 por litro
Precios de Puma en CABA
Nafta Súper: $1.587 por litro
Max Premium: $1.831 por litro
GNC: $597 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.657 por litro
Ion Puma Diesel: $1.922 por litro