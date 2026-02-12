Precios de la nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – 12 de febrero de 2026

Los precios de la nafta y el gasoil en Argentina continúan al alza, afectando directamente el bolsillo de los consumidores. A medida que febrero avanza, las tarifas reguladas se ajustan, impactando en el costo de la vida en las principales ciudades, especialmente en Buenos Aires.

El Gobierno ha implementado recientes actualizaciones en los precios de los biocombustibles, lo que ha llevado a un aumento notable en el costo de la nafta. En diciembre de 2025, se registró el mayor incremento mensual del año, y los precios mantienen una tendencia al alza en este nuevo mes.

Aumento en los Precios de la Nafta

La nafta entra al segundo mes del año con incrementos significativos en su valor. En diciembre, los precios experimentaron un ajuste que superó ampliamente la tasa de inflación, y esta tendencia se mantiene en febrero de 2026.

Actualización de Tarifas en Buenos Aires

Los precios actuales de los combustibles en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

Precios de YPF en CABA

Nafta Súper: $1.597 por litro

Infinia (Premium): $1.820 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.822 por litro

Diesel 500: $1.615 por litro

Precios de Shell en CABA

Nafta Súper: $1.683 por litro

V-Power Nafta: $1.962 por litro

GNC: $579,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.676 por litro

V-Power Diesel: $1.967 por litro

Precios de Axion Energy en CABA

Axion Súper: $1.649 por litro

Quantium: $1.949 por litro

GNC: $629 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.749 por litro

Quantium Diesel X10: $1.949 por litro

Precios de Puma en CABA

Nafta Súper: $1.587 por litro

Max Premium: $1.831 por litro

GNC: $597 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.657 por litro

Ion Puma Diesel: $1.922 por litro