Internan a un niño de dos años con lesiones cerebrales: sospechan de maltrato materno

Un joven de solo dos años permanece internado en terapia intensiva en un hospital pediátrico de Mendoza, lo que ha desencadenado una denuncia formal ante la justicia para investigar un posible caso de maltrato.

El estado de salud del niño, que ingresó al hospital el viernes pasado, reveló lesiones cerebrales compatibles con maltrato. Ante esta alarmante situación, el equipo médico decidió alertar a las autoridades competentes, iniciando una investigación sobre las circunstancias que rodean su entorno familiar. Mientras tanto, su hermano mellizo fue examinado y dado de alta sin complicaciones.

Investigación en marcha tras el ingreso del menor

Desde el hospital pediátrico Humberto Notti, se notificó a la justicia para evaluar si el pequeño fue víctima de violencia familiar. Según fuentes cercanas al caso, el niño se encuentra en «estado delicado» y los profesionales están trabajando intensamente para estabilizarlo.

Contexto familiar y acusaciones en el aire

La situación se complica por el hecho de que los padres están separados y la custodia de los niños recae en la madre, que vive con su nueva pareja. Tras recibir testimonios preocupantes, la justicia ha implementado una medida de restricción de acercamiento para la madre, mientras la investigación avanza.

Un seguimiento exhaustivo del caso

El Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI) están realizando un seguimiento meticuloso del caso y del estado de la familia. Cabe destacar que el menor ya había sido internado en el mismo hospital unos meses atrás, lo que añade más preguntas a la situación actual.

Determinando el origen de las lesiones

Los médicos y los funcionarios judiciales están trabajando para esclarecer si las lesiones del niño son resultado de maltrato físico o si pueden estar asociadas a una condición médica preexistente que cause convulsiones. Esta distinción será clave para la continuación del proceso judicial.

En este momento, la Unidad Fiscal que se ocupa del caso ha decidido establecer la restricción de acercamiento como medida preventiva, después de recopilar información del entorno familiar y recibir serias acusaciones contra la madre por parte de la familia paterna.