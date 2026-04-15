Suben jubilaciones con bono ANSES: descúbre los nuevos montos tras la inflación de marzo

Con la reciente publicación de los datos de inflación de marzo de 2026 por el INDEC, se confirma que las jubilaciones y pensiones de ANSES recibirán un incremento del 3,4%. Este ajuste se aplicará a partir del próximo mes, beneficiando a miles de jubilados y pensionados en todo el país.

Aumento Mensual y Nueva Fórmula de Movilidad

Desde la implementación del Decreto 274/24, los ajustes en jubilaciones, pensiones y asignaciones ya no son anuales, sino mensuales. Estas subidas se determinan a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a dos meses previos.

El debate sobre el futuro previsional: una decisión personal

Montos Actualizados de Jubilaciones y Pensiones

Si no hay cambios, los beneficiarios continuarán recibiendo un bono adicional de $70.000. Las nuevas cifras son las siguientes:

Jubilación mínima: $463.250,17 (incluyendo bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $384.599,67 (incluyendo bono)

Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.275,12 (incluyendo bono)

Pensión Madre de 7 hijos: $463.250,17 (incluyendo bono)

¿Quiénes Tienen Derecho al Bono de $70.000?

Este bono está diseñado para beneficiar a quienes tienen ingresos más bajos en el sistema. Según ANSES, podrán recibirlo:

– Jubilados con haber mínimo

– Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

– Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para acceder al monto total del bono, es crucial que los ingresos sean iguales o inferiores a la jubilación mínima de $393.250,17. En caso de que la suma sea superior, se otorgará un compensatorio que permitirá alcanzar el total de $463.250,17. Por ejemplo, si un beneficiario percibe $400.000, el bono será de $63.250,17.