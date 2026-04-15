Regresa el Campeonato de Carne Ahumada: ¡Elige al Campeón con tu Voto!

La cuarta edición de este evento único, reconocido por su impacto en la gastronomía local, promete ser una fiesta del sabor y la técnica culinaria. ¿Estás listo para disfrutar de las mejores ribs del país?

Detalles del Evento Gastronómico

El 18 de abril, de 12:00 a 00:00, Ribs al Río en Costanera Norte será el epicentro del Campeonato Federal de Ahumados. Con el aval de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este evento se convertirá en un referente del arte culinario argentino.

Competencia en Vivo

Seis apasionados ahumadores se enfrentarán en una competencia en vivo. Cada uno presentará sus ribs, resaltando diferentes técnicas de cocción, rub y salsas barbacoa. Los asistentes serán parte activa al degustar y votar por su favorito para coronar al Mejor Ahumador Argentino 2026.

¿Qué Incluye la Entrada?

Por solo $32.000, los asistentes obtendrán acceso al evento y disfrutarán de:

Degustación de seis porciones de ribs en competencia.

Deliciosas papas fritas.

Una bebida a elección: agua, gaseosa o cerveza.

Acompañamiento especial de Charquiqui, una pieza curada y ahumada.

Un voto para seleccionar al ahumador destacado del certamen.

El Jurado y la Experiencia

Un jurado de expertos, incluyendo figuras reconocidas como Rodo Cámara, Tomás Weiss, y la internacional Mara Ottado, evaluará las creaciones. Además, ofrecerán espacios de intercambio a lo largo de la jornada, enriqueciendo la experiencia.

Una Celebración del BBQ

Este torneo es uno de los favoritos entre los amantes del BBQ en Argentina. En 2022, más de 2.500 personas se dieron cita, degustando más de 3.5 toneladas de ribs. Ribs al Río junto a BA Capital Gastronómica celebra el crecimiento del BBQ en el país y el encuentro de la comunidad parrillera.

Ubicación y Aforo

Las entradas se venden por turnos de una hora, asegurando una experiencia completa con vista al Río de la Plata. La dirección del evento es Av. Rafael Obligado 7010, Costanera Norte. ¡No te lo pierdas!