Inicia el rodaje de la microserie sobre Wanda Nara y Maxi López.

Título: Telefe Desata el Caos Mediático con “Triángulo Amoroso”: La Nueva Microserie que Promete Sorprender

Bajada: La nueva producción de Telefe Studios, protagonizada por Wanda Nara y Maxi López, combina comedia y romance con un giro inesperado que desdibuja la línea entre la ficción y la realidad.

Telefe Studios ha dado inicio al rodaje de Triángulo Amoroso, su innovadora microserie diseñada especialmente para televisión abierta, plataformas digitales y redes sociales. Esta producción marcará un hito al presentarse en un formato vertical, adaptándose a las nuevas tendencias de consumo de contenido.

Un Elenco Estelar Repleto de Sorpresas

La trama cuenta con la participación de reconocidos artistas como Wanda Nara, Maxi López, Georgina Barbarossa, Yanina Latorre, y muchos más. El elenco también incluye a Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Clara Kovacic, Pachu Peña, Lautaro Rodríguez, Lucas Spadafora, y Nora Colosimo.

Comedia y Conflicto en un Solo Paquete

La microserie fusionará hilaridad, romance y un toque de «caos mediático». Según los creadores, Triángulo Amoroso ofrecerá una historia que abarca egos, celos y emociones extremas, presentando un relato que se despliega en múltiples direcciones.

Trama Intrigante: ¿Ficción o Realidad?

Wanda y Maxi se interpretan a sí mismos en esta novela innovadora. Al aceptar participar en el proyecto, se enfrentan a una cláusula inesperada en sus contratos: ¡una obligación de besarse! Este pequeño detalle desencadena tensiones, intensas negociaciones y un escándalo mediático que amenaza con descarrilar el proyecto.

Narrativas que Capturan a la Audiencia Moderna

Con esta producción, Telefe Studios busca ofrecer «narrativas innovadoras». El humorista Sebastián Presta, quien asumirá el papel de productor dentro de la historia, y César Bordón, en el rol de un astuto gerente de marketing, aportarán un aire fresco a la trama.

Anticipación de los Protagonistas

Recientemente, Yanina Latorre expresó su entusiasmo revelando detalles sobre su papel, donde interpretará a la conductora de un programa de espectáculos que brinda primicias sobre Wanda y Maxi. “Cuando vean a mi panelista se mueren”, afirmó entre risas.

Georgina Barbarossa: La Abogada Cómica de Wanda

La misma energía se refleja en Georgina Barbarossa, quien interpretará a la abogada de Wanda. Su personaje se perfila como divertido y posiblemente relacionado con la abogada real en el escándalo de divorcial con Maxi. ¿La coincidencia? “Sí, sí, señora”, bromeó Georgina.

Inicios de Grabaciones y Expectativas

Las grabaciones comenzaron en el estudio de Telefe, buscando recrear uno de los romances más mediáticos. Yanina ha compartido a través de Instagram su participación activa en esta producción, mostrando el guion y en medio del bullicio del set.

Una Narrativa Cotidiana con un Toque de Humor

Maxi López anticipó que la serie se centrará en aspectos cotidianos, pero siempre con un enfoque humorístico. “Van a estar todos los personajes, desde un lado más descontracturado y divertido”, aseguró el exparticipante de MasterChef Celebrity.

Una Sorpresa Más: La Elección de la «China Suárez»

Entre las revelaciones más jugosas, se ha confirmado que Wanda Nara ha seleccionado a Débora Nishimoto para interpretar a la controvertida figura de la «China Suárez», añadiendo un guiño cómico a la serie que generará más de un comentario entre los seguidores.