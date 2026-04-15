Aguiar: «Milei solo sacó de la pobreza a Adorni, quien ahora tiene varios inmuebles»

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, critica duramente al presidente Javier Milei, asegurando que sus políticas solo benefician a unos pocos, mientras la pobreza en el país sigue siendo un problema crítico.

La Realidad de la Pobreza en Argentina

Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado, ha declarado que la situación económica actual es insostenible para la gran mayoría de los argentinos. Según él, cualquier trabajador debería recibir un ingreso mínimo de más de 2.800.000 pesos para poder vivir con dignidad, cuestionando las afirmaciones del gobierno sobre la reducción de la pobreza.

“No podemos creer en un gobierno que asegura que está disminuyendo la pobreza”, subrayó Aguiar. En su opinión, la realidad es más compleja, con un 83% de la población afectada por la pobreza o situaciones de vulnerabilidad. “La clase media ha sido eliminada en solo dos años”, agregó, reflejando su preocupación por el deterioro social.

La Lucha por la Justicia Social

Aguiar también hizo referencia al movimiento social FRESU, que busca promover una conciencia crítica frente a las políticas gubernamentales. “No solo salimos a la calle, estamos luchando por un cambio cultural”, afirmó, recalcando la importancia de visibilizar los problemas sociales.

Críticas a la Administración Actual

En una dura crítica a la gestión de Milei y a la Libertad Avanza, Aguiar cuestionó la lógica detrás de eliminar al Estado para supuestamente terminar con la corrupción. “Son los mismos funcionarios que ahora buscan enriquecerse a costa del Estado, como hemos visto con los créditos del Banco Nación”, enfatizó.

“El presidente se jacta de haber sacado a millones de la pobreza, pero lo único que he visto es que Adorni y su familia han mejorado su situación rápidamente, adquiriendo varias propiedades en poco tiempo”, concluyó Aguiar, dejando en claro su descontento con la dirección que ha tomado el gobierno.