LinkedIn alerta sobre trabajos en riesgo por la IA

El Futuro del Trabajo: ¿Quiénes Sobrevivirán en la Era de la Inteligencia Artificial?

En un revelador análisis, Ryan Roslansky, CEO de LinkedIn, sostiene que la inteligencia artificial no desplazará a los trabajadores, sino que marcará una brecha entre aquellos que la adopten y quienes se resistan al cambio.

La Verdadera Cuestión: Adaptación vs. Resistencia

En su reciente libro Open to Work, publicación de abril de 2026, Roslansky resalta que el desafío no radica en la tecnología misma, sino en cómo se implementa en el ámbito laboral. La capacidad de adaptarse y utilizar efectivamente estas herramientas será crucial.

El Nuevo Paradigma Laboral

La rápida intimidad de la inteligencia artificial está redefiniendo el mercado laboral. Roslansky explica que las empresas están priorizando las habilidades prácticas sobre los títulos académicos. La habilidad de adaptarse, comunicarse y tomar decisiones en un entorno automatizado será la tendencia del futuro.

Ventajas para los Innovadores

Aquellos que integren la IA en su rutina diaria tendrán una indiscutible ventaja competitiva frente a quienes elijan ignorarla. Según Roslansky, se estima que para el año 2030, un 70% de las competencias actualmente esenciales podrían perder su valor debido a la evolución tecnológica.

El Cambio en las Competencias Valiosas

Mientras que muchas habilidades técnicas se volverán obsoletas, las habilidades blandas adquirirán un nuevo protagonismo. He aquí algunas que ganarán en importancia:

Creatividad

Empatía

Liderazgo

Redefiniendo el Trabajo

Roslansky, respaldado por datos de más de mil millones de profesionales, asegura que el futuro del trabajo no dependerá de los títulos de trabajo tradicionales, sino de la combinación de habilidades. La inteligencia artificial puede encargarse de las tareas repetitivas, pero no puede reemplazar la interacción humana o la toma de decisiones estratégicas, lo que significa que el éxito estará reservado para quienes logren unir tecnología y habilidades interpersonales.

Un Debate Global en Marcha

Las declaraciones de Roslansky se suman a un debate más amplio sobre cómo preparar a las próximas generaciones para un entorno laboral en constante cambio. Mientras que algunos sectores temen que la IA desencadene una eliminación masiva de empleos, otros argumentan que el enfoque debería estar en reentrenar a los trabajadores y fomentar una educación continua.