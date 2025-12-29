Inunda la lluvia: Se cuadruplica lo habitual, aumentan los evacuados y anticipan más tormentas

Más de 400 vecinos de San Luis del Palmar, en Corrientes, han sido forzados a dejar sus hogares debido al desbordamiento del Riachuelo. Con pronósticos de más lluvias en los próximos días, la situación continúa siendo crítica.

El intendente Néstor René Buján ha confirmado que 330 personas están actualmente en centros de evacuación, mientras que más de 100 optaron por refugiarse con familiares y amigos. Esta crisis se intensificó durante el fin de semana, tras la llegada de fuertes lluvias que elevó el nivel del Riachuelo a 4,50 metros, inundando varias viviendas con más de un metro de agua.

Barrios más afectados

Buján señaló que el barrio más crítico se encuentra en el acceso a San Luis del Palmar, sobre la ruta 5. “Nuestra principal preocupación es que las lluvias no continúen, tanto en el pueblo como en las áreas rurales que alimentan el Riachuelo”, añadió el intendente.

Colaboración y asistencia

El día de hoy, el intendente mencionó que el Gobierno provincial está brindando apoyo con colchones, alimentos y otros recursos necesarios. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes está realizando un monitoreo constante de los afectados. Sin embargo, Buján expresó su decepción al señalar que no ha recibido comunicación del Gobierno Nacional respecto a la situación.

Impacto de las lluvias

La crisis comenzó hace una semana, cuando intensas lluvias golpearon gran parte de Corrientes. En San Luis del Palmar y sus alrededores, se registraron aproximadamente 600 milímetros de agua, casi cuatro veces más de lo habitual para diciembre.

Operativos de evacuación

El número de evacuados aumentó notablemente durante el fin de semana. Policías, gendarmes y personal de prefectura se unieron a los bomberos y agentes municipales en las operaciones de evacuación, mientras que el ministro de Desarrollo Social de Corrientes, José Irigoyen, informó sobre el despliegue de baños químicos y asistencia para los afectados. Una vez que las aguas bajen, se iniciarán trabajos de desinfección en las viviendas afectadas.

Pronósticos a futuro

Para el resto de la semana, el INTA anticipa que el tiempo en Corrientes se mantendrá inestable, con potenciales lluvias el martes y miércoles y un incremento previsto para el jueves. La comunidad espera un alivio a partir del viernes.