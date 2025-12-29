José Carbonell: “Optimismo cauteloso hacia 2026”

Las inclemencias del clima en Europa están abriendo puertas a la industria citrícola argentina. En este contexto, el director de la Federación Argentina del Citrus, José Carbonell, comparte su visión sobre el futuro del limón, la naranja y la mandarina en el mercado internacional.

José Carbonell, director de la Federación Argentina del Citrus, reveló en una entrevista exclusiva con Canal E cómo las condiciones climáticas adversas en Europa están afectando la producción de cítricos y presentan una oportunidad única para Argentina en el ámbito internacional.

Impacto Climático en Europa: Una Caída Significativa en la Producción

Las lluvias excesivas y la falta de agua han causado estragos en los principales productores de cítricos del hemisferio norte, como España y Turquía. En Valencia, por ejemplo, se estima una pérdida de aproximadamente 75,000 toneladas de cítricos. Esta situación problematiza el abastecimiento europeo y, a su vez, abre una ventana comercial para Argentina. “El hemisferio norte está enfrentando problemas climáticos considerables”, destacó Carbonell.

Argentina se Posiciona en el Mercado Global de Cítricos

El clima adverso en Europa se convierte en una ventaja competitiva para los exportadores argentinos, aunque la competencia con Sudáfrica sigue siendo fuerte. “Argentina se destaca como el mayor productor y procesador de limón a nivel mundial”, enfatizó Carbonell, recordando que el país genera alrededor de dos tercios del jugo, aceite y cáscara de limón que se comercializan globalmente.

Desafíos en la Recuperación de Mercados Clave

Carbonell también abordó la complicada tarea de recuperar terreno en mercados esenciales, específicamente la Unión Europea. “Estamos en un proceso prolongado de recuperación para la naranja y la mandarina”, comentó, destacando un arancel del 16% que afecta a la mandarina como uno de los principales obstáculos. Un posible Tratado de Libre Comercio con la UE podría proporcionar alivio a los exportadores, facilitando una recuperación proyectada para 2025-2026.

Mejoras en la Competitividad del Sector

A pesar de las mejoras en el tipo de cambio y la eliminación de aranceles de exportación, Carbonell hizo hincapié en que la competitividad sigue siendo un desafío. “La carga impositiva, la ausencia de reintegros y las demoras en el IVA son problemas que necesitamos resolver”, añadió, sugiriendo que una adecuada reactivación de estos elementos podría mejorar significativamente la competitividad del sector.

Producción y Consumo Interno: Diferencias Notables

El director subrayó que el panorama entre los distintos cultivos en Argentina es dispar. Mientras que el consumo interno de naranja es robusto y las exportaciones hacia Brasil y Paraguay están en aumento, la producción de limón ha enfrentado serios desafíos. “Hemos perdido más de 13,000 hectáreas de cultivo debido a seis años de sobreoferta y baja de precios”, explicó Carbonell.

Un Optimismo Medido Hacia 2026

A pesar de las crisis, Carbonell se mostró cautelosamente optimista. “Estamos camino hacia un equilibrio que traerá rentabilidad”, aseguró, apuntando a un futuro más prometedor para 2026. La expectativa de estabilidad macroeconómica podría beneficiar no solo al sector citrícola, sino también a un amplio rango de exportaciones argentinas.