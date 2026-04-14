Inversiones: Estrategias de expertos tras la caída del riesgo país y el repunte en Wall Street

Ante un nuevo contexto económico, los inversores en Argentina se están alejando de los activos en pesos y optando por aquellos vinculados al dólar, impulsados por la caída del riesgo país y un mercado internacional más favorable.

El panorama financiero en Argentina ha cambiado drásticamente, mostrando un renovado optimismo gracias a la disminución del riesgo país y cambios favorables en el contexto internacional, especialmente tras las tensiones en Medio Oriente.

Recientemente, el riesgo país de Argentina ha mostrado una tendencia a la baja, posicionándose en 529 puntos básicos tras un descenso del 4,5%. Este hecho reabre las puertas para que el país busque financiamiento externo con mayor confianza.

Un Cambio en la Estrategia Inversora

Con el aumento de los bonos soberanos de hasta un 1,5% y retornos por debajo del 10%, los analistas del mercado han comenzado a sugerir un cambio estratégico, recomendando a los inversores que abandonen sus posiciones en pesos.

Moviéndose Hacia Activos Dolarizados

Los expertos destacan que el entorno actual de «pax cambiaria» y la acumulación de reservas por parte del Banco Central, que ya cuenta con reservas netas positivas, es un indicativo claro de que es momento de rotar hacia activos dolarizados.

Activos Favoritos entre los Analistas

La compresión en los spreads de tasas de interés está guiando las recomendaciones actuales:

Bonos Soberanos: Desde Balanz, se prevé que el riesgo país siga disminuyendo, sugiriendo los bonos AL30 y el bono de Santa Fe 2034 (SFD34) como opciones atractivas para perfiles moderados.

Tramos Largos: Se observa potencial en la compresión adicional de los bonos de ley local a largo plazo, como el AL35 y el AE38.

Renta Variable: Recomiendan un cambio gradual de inversiones en el sector energético hacia el bancario, dado que las valoraciones en el sector financiero se han vuelto más interesantes.

Impacto de Factores Externos

Las fluctuaciones del precio del petróleo, en gran parte influenciadas por las declaraciones de Donald Trump sobre las negociaciones en el Golfo Pérsico, han añadido un elemento de volatilidad al mercado.

Sin embargo, la estabilización del mercado global, junto con un panorama local más ordenado que incluye un superávit fiscal y una balanza comercial en positivo, está permitiendo que los actores del mercado se centren más en los fundamentos locales.

Consejos para Inversores

Con la caída de las tasas de interés en pesos, que han bajado por debajo del 23%, los expertos aconsejan precaución con instrumentos ajustados por CER o LECAP, considerando que las tasas reales son cada vez más exigentes.

La capacidad de los inversores para actuar rápidamente capturando la mejora en los activos soberanos será crucial antes de que el mercado ajuste las discrepancias detectadas.