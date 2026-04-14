Nuevo apoyo para las bases de incendios forestales en Chubut

La Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica ha hecho un significativo aporte de equipamiento a la Brigada de Incendios Forestales de Chubut, destinando recursos cruciales para enfrentar la creciente amenaza de siniestros en la región.

En un acto de colaboración y solidaridad, la Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica (ABCC) ha oficializado la entrega de equipamiento esencial para dos sedes de la Brigada de Incendios Forestales de Chubut. Este esfuerzo surge en respuesta a los devastadores incendios que han arrasado miles de hectáreas en la zona cordillerana durante los últimos veranos.

Inversión de 4 Millones de Pesos en Seguridad Forestal

El presidente de la ABCC, Gavin Bruce, llevó a cabo una visita a las delegaciones provinciales para evaluar las necesidades de los brigadistas que luchan contra el fuego. El aporte incluye una inversión de 4 millones de pesos, que abarca la entrega de mochilas ignífugas y cascos, entre otros insumos críticos.

Equipamiento Urgente para los Brigadistas

La primera fase de este apoyo se concretó con la entrega de cuatro mochilas ignífugas, clasificadas como la prioridad más urgente. El relevamiento técnico realizado también propone la adquisición de vestimenta especializada, bolsas de dormir, cascos y bolsos de transporte para los brigadistas.

Reacción Positiva de los Brigadistas

Los miembros de la brigada han recibido este apoyo de manera positiva, destacando la importancia de contar con recursos adecuados para complementar las limitaciones actuales en sus bases operativas.

Una Historia de Compromiso y Ayuda

Fundada en 1939 en Buenos Aires, la Asociación Civil de la Comunidad Argentino-Británica se ha expandido con presencia en 20 distritos del país, siempre orientada hacia la colaboración en diversas causas comunitarias. A diferencia de otros aportes, la ABCC sigue un enfoque que prioriza la donación de bienes y productos, evitando el uso de dinero en efectivo.

Patagonia Fuego Cero: Un Movimiento en Acción

Hoy en día, la campaña Patagonia Fuego Cero se mantiene activa, con la misión de completar la provisión de insumos necesarios para los brigadistas. Los fondos recaudados de eventos culturales y ferias gastronómicas se destinarán a la compra de materiales certificados, garantizando la seguridad durante las labores de combate de incendios.

Un Legado en la Patagonia

La conexión británica en la Patagonia data desde 1825, cuando los galeses llegaron a Puerto Madryn. Desde entonces, su influencia ha sido palpable no solo en la inmigración, sino también en el desarrollo ferroviario y la introducción de deportes como el rugby y el fútbol. Hoy se estima que entre 400.000 y 500.000 descendientes de esta comunidad contribuyen al enriquecimiento cultural del país.

La ABCC continúa trabajando incansablemente para apoyar a la comunidad y fortalecer el equipamiento indispensable para la prevención de incendios, haciendo frente a un desafío que requiere un esfuerzo conjunto y comprometido.