Inversores cautivados: cóctel inicial y el discurso de Javier Milei

Con una multitud de 400 asistentes, el cóctel inaugural del evento que conecta a Argentina con el mundo fue todo un éxito, anticipando una semana llena de oportunidades para el país.

El Consulado Argentino: Epicentro de Conexiones

El consulado argentino en Nueva York se convirtió en el escenario de un gran encuentro donde ejecutivos, banqueros e inversionistas pudieron establecer lazos fructíferos. A pocos pasos, Bill y Hillary Clinton y Cillian Murphy disfrutaban de la cena en restaurantes cercanos, mientras 400 personas ingresaban al edificio para asistir al lanzamiento de la Argentina Week.

Un Evento Masivo con Grandes Expectativas

Originalmente planeado para 120 personas, el evento atrajo a 400 invitados, dejando a otros 500 en lista de espera. Entre los asistentes, se encontraban 128 CEOs y 42 fundadores de empresas, además de autoridades de distintos sectores económicos interesados en las oportunidades que ofrece Argentina.

Oportunidades de Inversión

Con un foco en la minería y la energía, once gobernadores de diferentes provincias se hicieron presentes para promover sus territorios y destacar las oportunidades de inversión.

Discursos que Marcan el Rumbo

Durante su intervención, Manuel Adorni destacó la necesidad de construir confianza y establecer una relación a largo plazo con los inversores. En un ambiente lleno de energía, los asistentes conversaban animadamente, compartiendo ideas y proyectos.

Una Apuesta por la Cooperación

Entre los asistentes, se notó el entusiasmo por el potencial de colaboración y desarrollo. A pesar de los desafíos actuales, los gobernadores mostraron optimismo sobre el futuro económico del país.

Un Banquete de Sabor Argentino

El catering incluyó delicias locales como empanadas y alfajores, complementados con vinos argentinos como el Malbec KungFu, que se convirtieron en el acompañamiento perfecto para las reuniones. Este espacio vibrante permitió profundizar la interacción entre funcionarios y empresarios.

Mirando Hacia el Futuro

El evento destaca la importancia de mostrar el potencial argentino en sectores clave, presentando inversiones que podrían alcanzar hasta 210 mil millones de dólares en el sector energético, especialmente en Vaca Muerta.

Agenda de la Argentina Week

Con más eventos programados para el martes y miércoles, el entusiasmo por estas jornadas no muestra signos de disminuir. La presencia del presidente Javier Milei en el JPMorgan promete atraer aún más la atención sobre las oportunidades en Argentina.

Celebrando el Talento Argentino en el Extranjero

Grandes figuras de la economía, la política y el ámbito artístico se dieron cita en este cóctel, reflejando la diversidad y el talento de la comunidad argentina en el exterior. Este evento no solo destaca los activos del país, sino que también cimenta una base para futuras relaciones comerciales.