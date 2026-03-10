Una visita de Alfredo Zitarrosa inspira una de las canciones más tristes del Río de la Plata

Una noche mágica cambió el rumbo de la poesía y la música en el Río de la Plata. La historia de cómo un simple pedido llevó a la creación de una canción inolvidable.

Una Visita Inesperada en la Costa Uruguaya

Era medianoche en Las Toscas, un tranquilo balneario uruguayo, cuando un golpe sorpresivo interrumpió la labor de Idea Vilariño, una destacada poeta local. Estaba inmersa en la tarea de pintar una pared en su hogar; nada parecía sugerir que la noche traería consigo un vínculo inolvidable con la música.

Un Pedido que Transformó el Silencio en Canción

Alfredo Zitarrosa, un destacado cantante del Río de la Plata, se presentó en su puerta con un inusual requerimiento: necesitaba letras para una nueva canción. Aunque ya era conocido por su estilo cautivador, buscaba algo especial de la pluma de Vilariño.

La Canción que Nació del Encuentro

La colaboración resultante cobraría vida en “La canción y el poema”, echando raíces en un verso previo de Vilariño. El mismo poema, aunque titulado de otra manera en su origen, resonaría profundamente en la voz de Zitarrosa.

Las Toscas y su Influencia en la Creación

Aquel escenario, con los médanos y las casas dispersas entre árboles, sirvió de telón de fondo para un encuentro que marcaría a ambas figuras de forma perdurable. Vilariño, parte integral de la Generación del 45, había encontrado un refugio en las palabras, y su poema se transformarían en música a través de Zitarrosa.

La Profundidad de la Poesía en Música

“La canción” que entregó Vilariño contenía versos intensos y directos, magia pura que Zitarrosa, con su voz profunda, supo interpretar magistralmente. En esta obra, la línea entre el amor y la pérdida se entrelaza, entregando una sinceridad desgarradora.

Momentos que Dejan Huella

La profundidad emocional presente en los versos, tales como “Quisiera morir ahora de amor”, evocan una conexión visceral. A través de pausas sutiles y una ejecución meticulosa, Zitarrosa nos invita a sentir la tensión entre amor y dolor.

Un Legado Musical Inmortal

Años después, “La canción y el poema” se consolidaría como una de las piezas maestras de Zitarrosa, resonando con el público por su autenticidad y profundidad. La simplicidad de la letra y la rica interpretación musical la han convertido en un clásico del folklore latinoamericano.

La Esencia de la Poesía de Vilariño

Los versos de Idea Vilariño, caracterizados por su austeridad y fuerza emocional, han fungido como un refugio ideal para muchos músicos. Su legado pervive no solo en la literatura, sino también en la música que continúa tocando almas a través de las generaciones.

Una Conexión que Trasciende el Tiempo

El 10 de marzo, al conmemorarse 90 años del nacimiento de Alfredo Zitarrosa, recordamos aquel instante en que el artista buscó a una poeta y, juntos, dieron vida a una de las canciones más conmovedoras del Río de la Plata. Una puerta abierta y un ferviente deseo por crear; una noche que quedó grabada en la historia de la música.